Пара доллар/рубль способна достичь отметки 90 руб./$1 - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль способна достичь отметки 90 руб./$1 после пробоя критического уровня сопротивления 84-85 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рубль в среду дешевел почти весь день. По мнению аналитика, снижение рубля, скорее всего, было обусловлено спекулятивными факторами, в первую очередь, ожиданием решения ФРС в отношении ключевой ставки по итогам текущего заседания.

"Негативный для рубля фон создает и обсуждение в ЕС 11-го пакета санкций против российского бизнеса, а также опасения по поводу того, что Россию могут включить в черный список FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег), хотя мы оцениваем вероятность этого шага как низкую, - отмечает Мильчакова. - Доллар находится на достаточно критическом уровне сопротивления 84-85 руб./$1, при пробое которого вверх пара USD/RUB способна достичь отметки 90 руб./$1. Однако, если подняться выше 85 руб. доллару не удастся, на позитивных для рубля новостях он может быстро скорректироваться к 80-81 и ниже".

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