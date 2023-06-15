S&P 500 и Nasdaq достигли максимумов с апреля 2022г, нефть дешевеет

Dow Jones в среду снизился, S&P 500 и Nasdaq достигли максимумов с апреля 2022г. Рынки акций АТР в основном растут на фоне паузы в цикле подъема ставки ФРС, смягчения политики НБК. Цены на нефть опускаются, Brent у $73 за баррель.

Американские фондовые индексы закончили волатильные торги в среду разнонаправленными изменениями на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до максимумов с апреля 2022 года, сообщает MarketWatch.

Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросли на 4,8%. Таким образом, они продолжили рост после того, как по итогам предыдущих торгов капитализация производителя чипов превысила $1 трлн. В результате Nvidia стала седьмой американской компанией, которой удалось превзойти эту отметку.

Стоимость бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) поднялась на 2,3% после того, как чипмейкер официально представил ряд новых продуктов, которые должны составить конкуренцию решениям Nvidia и Intel.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) подорожали на 1,5%, причем рост цен продолжался уже четырнадцатую сессию подряд, что является рекордом. Бумаги других авиакомпаний также повысились, в том числе American Airlines Group (SPB: AAL) - на 1,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 0,3%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 3,5%.

Между тем котировки акций производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) снизились на 0,7%. До этого их подъем продолжался тринадцать сессий, что стало рекордным по длительности периодом беспрерывного роста. Компания сообщила об очередном повышении стартовой цены для кроссовера Model Y в США на $250 - до $47,74 тыс. Tesla увеличивает стоимость этих автомобилей в третий раз с начала мая.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 232,79 пункта (на 0,68%) и составил 33979,33 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), подешевевшие на 6,4% после того, как аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рост расходов страховщика. Кроме того, стоимость бумаг Boeing Co. (SPB: BA), Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Travelers Cos. (SPB: TRV) опустилась примерно на 1,5%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 3,58 пункта (на 0,08%) - до 4372,59 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 53,16 пункта (0,39%) и завершил сессию на отметке 13626,48 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются в четверг, исключение южнокорейский индикатор.

Трейдеры оценивают итоги завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные из Японии и Китая, а также перспективы новых мер поддержки экономики в КНР.

ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Однако медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года.

Тем временем, Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) до 2,65% с 2,75%. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года.

НБК влил в финансовую систему 237 млрд юаней ($33,08 млрд) в рамках этой программы 15 июня.

Это уже вторая ключевая ставка, пониженная китайским ЦБ на этой неделе. Во вторник НБК также опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Теперь эксперты ждут от китайского регулятора уменьшения базовой ставки по кредитам (LPR) 20 июня, отмечает Market Watch.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, также обнародованные в четверг, показали замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в мае. Это повысило ожидания инвесторов, что Пекин примет новые меры для стимулирования экономической активности в стране.

Промпроизводство в КНР увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, розничные продажи выросли на 12,7%. В апреле показатели повысились на 5,6% и 18,4% соответственно.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

Среди лидеров роста в материковом Китае - акции Contemporary Amperex Technology (+5,6%), BYD Co. (+3,8%), Great Wall Motor (+3,2%), а также Kunlun Tech (+1,1%).

В Гонконге уверенно дорожают бумаги Anta Sports (+6,6%), Wuxi Biologics (+4,2%), Meituan (SPB: 3690) (+4,4%), JD Health (+3,9%).

Японский фондовый индекс Nikkei прибавляет 0,2% в ходе торгов в четверг, активно дорожают акции технологических компаний.

Стоимость бумаг Advantest выросла на 2,7%, Tokyo Electron - на 1,9%, Renesas Electronics - на 2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,32%, южнокорейский Kospi - теряет 0,2%.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных о существенном увеличении запасов в США, а также сигналах о том, что Федеральная резервная система (ФРС) еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики, несмотря на перерыв в подъеме ставки на июньском заседании.

Американский ЦБ сохранил ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $73,01 за баррель, что на $0,19 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,09 (1,5%), до $73,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,17 (0,25%), до $68,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,15 (1,7%), до $68,27 за баррель.

Давление на рынок, вызванное увеличением запасов, усугубляется рисками ослабления спроса в результате политики ФРС, отмечает аналитик Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатан, слова которого приводит Market Watch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн, сообщило в среду министерство энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 2,11 млн баррелей, дистиллятов - на 2,12 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.