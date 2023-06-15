Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких сигналов к движению

Москва. 15 июня. Доллар США чуть колеблется, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,3425 руб./$1 (+17,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,76 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,744 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не меняется, находясь в условиях отсутствия заметных драйверов к движению: нефтяные котировки чуть снижаются, мировые рынки капитала меняются разнонаправлено. Новостей по геополитической тематике пока нет, санкционная риторика также не обсуждается активно. Участники внутреннего валютного рынка ожидают возможных ярких тем и выступлений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 14-17 июня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,97 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,05 за баррель, что на 0,31% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы закончили волатильные торги в среду разнонаправленными изменениями на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до максимумов с апреля 2022 года, сообщает MarketWatch.

Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном подрастают. Японский Nikkei 225 растет на 0,75%, китайский CSI300 - на 0,54%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, южнокорейский Kospi снижается на 0,28%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 едва заметно колеблется, теряя 0,01%.