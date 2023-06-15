Следующие цели индекса Мосбиржи находятся в диапазоне 2810-2840 пунктов - БКС Экспресс

Рынок акций РФ сохраняет растущий тренд, и следующие цели индекса Мосбиржи могут располагаться в диапазоне 2810-2840 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Российский рынок акций в среду продолжал торговаться в позитивном ключе. Динамика была умеренной, хотя оборот торгов вырос по сравнению с предыдущим днем до 68 млрд руб. Сдерживающим фактором выступали укрепление рубля и снижение нефти. Также в качестве негативного фактора можно отметить постепенное исчерпание эффекта дивидендных новостей: практически все компании уже объявили рекомендации по дивидендам, и рынок учел это в котировках", - пишет эксперт.

По его мнению, эффект реинвестирования выплат еще может поддерживать рынок в ближайшие дни за счет крупных поступлений от "ЛУКОЙЛа", но по остальным компаниям эти притоки будут растянуты по времени на июнь-июль и окажут очень ограниченную поддержку.

"В дальнейшем растущая динамика может иметь более концентрированный характер, когда покупатели сосредоточатся на отдельных историях с потенциалом сильных результатов в 2023 году, - прогнозирует Галактионов. - Здесь можно выделить акции банков, нефтяников и IT-сектор, хотя последний выглядит несколько перекупленным. По индексу Мосбиржи картина остается позитивной, растущий тренд в силе. Вчерашнее замедление пока нельзя считать значимым сигналом. Следующие цели могут располагаться в зоне 2810-2840 пунктов".

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