.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
Инфляционные риски в РФ реализуются в меньшей степени, чем ожидалось - Решетников
Рост внутреннего спроса в России сопровождается ростом предложения, инфляционные риски реализуются в меньшей степени, чем ожидалось, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии "Как будет развиваться российская экономика" в рамках...
 
Власти не планируют продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евро
Власти опасаются, что продление беспошлинного порога в 1000 евро для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства. Поэтому профильные министерства склоняются к тому, чтобы не инициировать сохранение...
 
Минпромторг выступает за регулирование работы маркетплейсов
Минпромторг может законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. Ведомство обозначило правила, которые готово обсудить с бизнесом, рассказали "Известиям" в министерстве. Отрасль с оборотами в триллионы рублей не может...
 
14 июня 2023 года 19:51

Рубль в среду слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 14 июня. Доллар США немного снизился, евро, наоборот, подрос на Московской бирже по итогам среды; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 84,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года. Евро стоил 91,35 руб./EUR1, подорожав на 41,5 копейки. Евро поднялся выше 91 руб. впервые с 25 апреля 2023 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,25 копейки - до 87,4 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,6 копейки - до 11,74 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды небольшой разнонаправленной динамикой в основных парах в ожидании новых стимулов. Доллар на внутреннем валютном рынке понизился вслед за снижением "американца" к большинству мировых валют, в том числе к евро, на рынке Forex перед сегодняшним оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ранее в ходе торгов поддержку рублю оказали ожидания новостей, включая словесные интервенции от представителей российских властей, с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который открылся в Санкт-Петербурге 14 июня и продлится по 17 июня. Кроме того, поддержку рублю оказала подготовка инвесторов к аукционам Минфина РФ по первичному размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ведомство в среду разместило на двух первичных аукционах облигации федерального займа на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 172,716 млрд рублей. Достаточно большой объем размещения нового госдолга удалось достичь благодаря выставленным на аукцион облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), пользующихся у инвесторов большим спросом по сравнению с классическими выпусками с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).

Всего с начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 701,58 млрд рублей по номиналу, что составляет 82,5% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. При этом до конца квартала осталась еще два аукционных дня (21 и 28 июня).

Банк России не планирует изменений в части действующих валютных ограничений в связи с санкционным давлением, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин журналистам в среду в Екатеринбурге. "Валютные ограничения, которые остаются, они связаны с сохраняющимися последствиями санкций, (нужны - ИФ) для функционирования финансового сектора, каких-то значимых (...) изменений мы не ожидаем", - сказал он.

Заботкин подчеркнул, что Банк России считает, что ограничения отвечают "текущей конфигурации санкций".

Участники глобального рынка находятся в ожидании результатов заседаний ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. Это произойдет в 21:00 МСК. Следом, в 21:30 МСК, глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на то, что американский ЦБ оставит ее на прежнем уровне, составляют примерно 95%, согласно данным CME FedWatch. Остальные 5% трейдеров ждут повышения на 25 базисных пунктов. (б.п.)

В этом мнении инвесторов укрепили свежие данные об инфляции.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 1,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года.

По сравнению с апрелем индекс PPI уменьшился на 0,3%. Это стало третьим снижением за последние четыре месяца.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 1,5% и сокращение второго на 0,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и теперь находится на минимальном уровне с марта 2021 года.

При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,3% с 5,5% в апреле. Это самые слабые темпы повышения за 1,5 года.

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса CPI на 4,1%, Core CPI - на 5,3%, согласно данным Trading Economics.

По итогам майского заседания ФРС подняла ставку на 25 б.п., в результате чего ее диапазон составляет сейчас 5-5,25% годовых. Это самый высокий уровень с сентября 2007 года.

ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, по итогам которого, как ожидается, вновь поднимет ключевые процентные ставки на 25 б.п. В настоящее время базовая ставка по кредитам составляет 3,75% годовых, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, полагают, что ставки будут подняты еще на 25 б.п. в июле, после чего ЕЦБ будет удерживать их на достигнутых уровнях до тех пор, пока не добьется существенного и устойчивого замедления инфляции в еврозоне.

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимальных с февраля 2022 года 6,1% в годовом выражении по сравнению с 7% в апреле, однако по-прежнему остается существенно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) сократился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее в этом месяце заявила, что по-прежнему не видит достаточных свидетельств ослабления базовой инфляции, и пообещала дальнейший подъем ключевых ставок.

Итоги заседания ЕЦБ будут подведены в четверг в 15:15 МСК. Пресс-конференция Лагард начнется в 15:45 МСК.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду курс доллара снова обновил максимум с 4 апреля 2022 года, превысив в моменте уровень в 85 руб., однако к вечеру российская валюта отыграла позиции и умеренно подорожала относительно доллара, хотя и снизилась к евро. "Экспортные объемы и цены на энергоресурсы продолжают оставаться ключевым фактором для российской валюты. Цена на нефть на этой неделе ведет себя достаточно волатильно - в понедельник ближайший фьючерс на Brent опускался в цене ниже $72 за баррель, а вечером в среду торгуется недалеко от отметки в $75 за баррель. Сегодня нефтяные цены мог поддержать ежемесячный отчет МЭА. По данным агентства, добыча нефти в странах ОПЕК в мае оказалась ниже запланированных показателей, а прогноз МЭА по росту спроса на нефть в 2023 году вырос более чем на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца - до 2,45 млн баррелей в сутки. Если говорить о зарубежных событиях, то после выхода во вторник статистики по инфляции в США - годовой рост цен замедлился в мае до 4%, а базовая инфляция сократилась до 5,3% - рынок почти не сомневается в том, что ФРС сегодня сделает паузу в ужесточении денежно-кредитной политики и сохранит процентную ставку на уровне 5-5,25%. Оцениваемая по фьючерсам вероятность сохранения ставки вечером в среду составляет более 95%. В четверг решения по ставкам должен принять ЕЦБ", - говорит Беспалов.

"Рубль до начала основной сессии продолжал активно дешеветь. Доллар впервые с апреля 2022 г. превышал 85 руб., евро установил двухмесячный максимум около 91,7 руб. Однако затем рубль стал быстро возвращать утраченные позиции, выйдя в умеренный плюс. Вряд ли этому способствовал поступательный рост нефтяных цен, так как они по-прежнему находятся на относительно низких уровнях, что сохраняет недостаточный объем экспортной выручки и поступлений инвалюты на внутренний рынок. Поддержку рублю в ближайшие недели способен оказать фактор налогового периода. Очередной пик платежей экспортеров приходится на понедельник и среду последней недели июня. Однако, учитывая подорожавшую по отношению к рублю валюту, многие компании могут заранее довольно агрессивно продавать выручку, опасаясь, что их опередят другие, и валютный курс станет менее выгодным ближе к моменту уплаты фискальных взносов", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта сегодня укрепилась по отношению к доллару США. Рубль по-прежнему остается выше 84 руб. за доллар. Давление на котировки рубля оказывает возможный спрос на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, неплохая динамика импорта, а также повышенные госрасходы", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных о запасах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляет $73,66 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,04%, до $68,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,54 млн баррелей.

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в отчете МЭА. Месяцем ранее организация ожидала, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,2 млн б/с.

Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в мае сократился на 260 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 7,8 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом, кроме того, сообщило МЭА.

При этом экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/с, до 5,2 млн б/с, в то время как экспорт нефтепродуктов сократился на 350 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с. На долю Китая и Индии приходилось не менее 56% от общего объема российского экспорта, поставки в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку составляли еще 12%, отмечает агентство. Предполагаемая выручка от экспорта упала на $1,4 млрд до $13,3 млрд, что на 36% меньше, чем год назад, при снижении средних цен на нефть с $60 за баррель в апреле до $55/б в мае.

По оценке МЭА, добыча нефти (без учета конденсата) в РФ в мае составляла 9,45 млн б/с по сравнению с 9,6 млн б/с в апреле. Однако по данным вторичных источников, которые приводит агентство, майский показатель всего лишь на 370 тыс. б/с ниже уровня февраля (9,83 млн б/с), от которого страна планировала снизить производство на 500 тыс. б/с сначала в марте, потом продлив сокращение до июля, а затем до конца года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 июня на 68,44 копейки, до 84,3249 руб./$1, и увеличил курс евро на 67,69 копейки, до 91,0668 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 76,63 копейки по отношению ко вторнику и составил 84,3787 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 60,97 копейки и составил 84,3031 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 651,366 млн, из которых $589,494 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 061,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 80,53 копейки, до 91,148 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 63,79 копейки, до 91,0747 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR551,06 млн, из которых EUR169,107 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 4 базисных пункта - до 7,49% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,66% и 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника, оставшись на уровнях 8,33% и 8,51% годовых соответственно.

Эб аш

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июня 2023 года 19:44
Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с нефтью, индекс Мосбиржи превысил 2800п во главе с НЛМК
Москва. 15 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с нефтью и фондовыми площадками в США после паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва; индекс Мосбиржи обновил максимум с апреля 2022 года, превысив рубеж 2800 пунктов. Лидерами роста выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнита", снизились после отсечки годовых дивидендов бумаги "Мосбиржи" и "ТГК-14".    читать дальше
.
15 июня 2023 года 19:40
Рубль в четверг укрепился к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 15 июня. Доллар США упал, евро, напротив, подрос на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
15 июня 2023 года 19:22
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 15 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), позитивно отреагировавших на итоги очередного заседания ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.    читать дальше
.
15 июня 2023 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Edison International
Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Edison International с целевой ценой $82 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 20% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Edison открывает перед инвесторами возможность относительно дешевой покупки...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 18:31
ЕЦБ, скорее всего, продолжит повышение ключевой ставки в июле - Freedom Finance Global
ЕЦБ, скорее всего, продолжит повышение ключевой ставки в июле, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Европейский центробанк ожидаемо поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., ее базовый уровень тем самым достиг 4%. При этом инфляция потребительских цен в еврозоне в мае...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 18:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании. Крупные игроки, такие как Amazon,...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 17:37
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PG&E
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика услуг электро- и газоснабжения PG&E Corp., сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания с сентября 2017 года не объявляла дивидендов, и, на наш взгляд, по этой причине она менее привлекательна для инвесторов...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 17:11
"Финам" сохраняет нейтральный взгляд на ближайшие перспективы акций Системы
"Финам" сохраняет нейтральный взгляд на ближайшие перспективы акций АФК "Система", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной. "По результатам I квартала 2023 года совокупная выручка АФК "Система" увеличилась на 7% г/г и составила 221,1 млрд руб., превысив консенсус-прогноз...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 16:48
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Xinyi Glass до HKD 16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Xinyi Glass до HKD 16 за штуку, что соответствует потенциалу роста 25% от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать". Снижение целевой цены акций одного из ведущих в мире...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 16:25
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Darden Restaurants до $187
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Darden Restaurants со $182 до $187 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Прибыль компании за финансовый 3К23 оказалась выше ожиданий, текущий ориентир выручки на финансовый...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 15:54
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций AMD на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает долгосрочный рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) на уровне "держать", сообщается в обзоре банка. "Advanced Micro Devices на днях представила последние решения в области обработки данных. Среди них - новый процессор MI300X, созданный для работы с...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 15:36
Рубль днем уверенно укрепляется к доллару и евро при подготовке к налоговым платежам месяца
Москва. 15 июня. Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках подготовки к налоговым платежам месяца.    читать дальше
.
15 июня 2023 года 15:28
Курс рубля может протестировать уровень 85-85,1 руб./$1 на текущей неделе - "Финам"
Курс рубля может протестировать уровень 85-85,1 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов. Ситуация на российском валютном рынке прежняя: превалирует негатив, и на его фоне рубль ослабевает, пишет эксперт. На взгляд Пухова, следующие факторы влияют на ослабление рубля: -...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 15:01
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбербанка на уровне 270 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбербанка на уровне 270 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Сбер опубликовал финансовые результаты за 5 месяцев 2023 года по РСБУ. Банк заработал 589 млрд руб. и в мае 118,1 млрд руб., тем самым сохраняя...    читать дальше
.
15 июня 2023 года 14:36
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Сургутнефтегаза
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в ожидании положительной переоценки многомиллиардных депозитов компании на фоне девальвации рубля, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сургутнефтегаз" опубликовал финансовую отчётность за 2022 год по РСБУ. Выручка...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.