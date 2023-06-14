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14 июня 2023 года 19:29

Рынок акций РФ в среду продолжил рост в ожидании паузы в повышении ставок ФРС США, лидировали "префы" Транснефти

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ в среду продолжил рост на ожиданиях паузы в процессе ужесточения монетарной политики Федрезервом США, а также на фоне проходящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая вечером нефть на статистике о росте запасов сырья в США. Индекс Мосбиржи превысил 2765 пунктов, обновив максимум с апреля 2022 года, лидерами роста цен и объемов торгов выступили "префы" "Транснефти" (+8,2%) на новостях о годовых дивидендах.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2765,18 пункта (+0,3%, утром индекс поднимался выше 2786 пунктов), индекс РТС - 1035,79 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 84,08 рубля (-0,22 рубля), утром цена сделок достигала 85,03 руб./$1.

Привилегированные акции "Транснефти" подскочили до 143,55 тыс. рублей (+8,2%), максимум сделок составил 144,5 тыс. рублей (+8,9%) за штуку. Объем торгов бумагами превысил 11,158 млрд рублей - рекорд с конца мая 2017 года.

Совет директоров "Транснефти" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды на акции по результатам 2022 года в общей сумме 120 млрд 811 млн 750 тыс. 963,6 руб., или 16 тыс. 665,20 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали дивиденды на акцию в среднем в размере 12,13 тыс. руб. Ближе всех к итоговому значению оказался "Ренессанс Капитал", прогнозировавший 13,65 тыс. руб. на акцию.

Также подорожали в среду акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +3,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, рынок акций РФ на короткой неделе сохраняет оптимистичный настрой, спросом пользуются бумаги нефтегазового сектора. В среду ростом отличились "префы" "Сургутнефтегаза" и "Транснефти". В последнем случае компания объявила о дивидендах, которые оказались выше ожиданий - бумаги принесут чуть меньше 12% доходности. Нефтяной сектор остается в приоритете как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так как многие компании сегмента платят дивиденды, а некоторые - дважды в год, отмечает эксперт.

Среди более долгосрочных историй интересен в перспективе до конца года металлургический сектор: ММК, НЛМК, "Полюс". Также привлекательной остается идея в Сбербанке: последняя отчетность была сильной, что обеспечивает хорошую дивидендную доходность - порядка 12-13% годовых (если тренд сохранится по итогам года). Что касается ПМЭФ, то тут трудно предвосхитить какие-то конкретные новости, но по итогам прошлого года за время мероприятия рынок вырос на 4%. От отдельных компаний могут прозвучать важные заявления, что станет поддержкой для акций, считает Скрябин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в среду установил новый годовой максимум, подтвердив среднесрочный восходящий тренд, в рамках которого продолжается рост в сторону отметки 2800 пунктов. Подъему российского рынка сопутствовали восстановление цен на нефть, оптимистичные настроения на глобальных площадках, а также начало ПМЭФ.

Вечером в среду инвесторы ждут решения ФРС США по ставке. Согласно данным фьючерсов на изменение ставки, рынки ожидают ее неизменности в диапазоне 5-5,25%.

"Такие ожидания небезосновательны. Во-первых, можно говорить о некоторой стабилизации инфляции. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), на который ориентируется ФРС, в апреле вырос (данные за май могут показать снижение) незначительно - с 4,6% до 4,7% г/г, при этом индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае снизился до 4% г/г против 4,9% г/г месяцем ранее. Во-вторых, рынок труда в США начал охлаждаться. Уровень безработицы в мае вырос до 3,7% г/г против 3,4% г/г месяцем ранее. В-третьих, темп роста экономики замедляется. По предварительной оценке, за первый квартал ВВП США вырос на 1,3% кв/кв против 2,6% кв/кв ранее. Похожая динамика наблюдается в ряде других показателей", - полагает Кравченко.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи с утра обновил максимум с апреля 2022 года, после чего покупатели сбавили активность по мере восстановления рублем своих позиций.

Внешний фон в середине недели был сдержанно позитивным, хотя вечером настроения испортили данные о росте запасов нефти в США, что вызвало откат цен Brent от уровня $75 за баррель. Перед заседанием ФРС на рынках практически не осталось сомнений в том, что процентные ставки не изменятся. Доллар в таком случае может продолжить свое отступление, что улучшит глобальный риск-аппетит и поддержит сырьевые цены. Кроме решения по ставке Федрезерв опубликует экономические прогнозы, напомнил эксперт.

В четверг пройдет заседание ЕЦБ - регулятор, как ожидается, поднимет ставки на 25 б.п. Из важной макростатистики четверга интерес представляют блок данных по Китаю за май (розничные продажи, объем промпроизводства, уровень безработицы) и статистика из США (недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, показатели розничных продаж и объем промпроизводства за май). АФК "Система" раскроет финрезультаты по МСФО за I квартал 2023 года. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 июня - 2700-2800 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм российских инвесторов был связан с заявлениями на стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме, а также с позитивными корпоративными новостями. Некоторая неопределенность обусловлена ожиданиями итогов текущего заседания ФРС США: хотя абсолютное большинство аналитиков прогнозирует, что регулятор приостановит процесс повышения ставки, не исключено возвращение к этой мере сдерживания инфляции уже в июле.

В лидеры роста на новостях о дивидендах вышли "префы" "Транснефти", в аутсайдерах из-за неопределенности по поводу параметров и сроков реструктуризации бизнеса оказались депозитарные расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,9%). Нефть вечером просела после выхода данных о значительном увеличении коммерческих запасов углеводородного сырья в США. Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - диапазон 2700-2800 пунктов, полагает Мильчакова.

На рынках Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,5%), в США динамика смешанная (S&P 500 и Nasdaq растут на 0,4-0,5%, Dow просел на 0,2%).

Накануне Народный банк Китая опустил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Это повышает вероятность того, что китайский ЦБ может уменьшить и базовую процентную ставку по кредитам (LPR) 20 июня. Трейдеры ждут и других стимулов от властей КНР, в том числе мер поддержки рынка жилья и потребительского спроса.

По данным Минтруда США, цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 1,1% в годовом выражении и снизились на 0,3% к уровню апреля. Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 1,5% и сокращение второго на 0,1%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,2% за месяц. Эксперты ожидали увеличения на 2,9% и 0,2% соответственно.

Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить в среду базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%), отмечает Market Watch.

В то же время трейдеры не исключают, что тон заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания будет "ястребиным".

На эту неделю также запланировано заседание Банка Японии (в пятницу), который, как ожидается, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.

На нефтяном рынке вечером в среду цены развернулись вниз на статистике о запасах сырья в США, цена Brent откатилась ниже $74 за баррель после роста днем в район $75,5 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $73,82 за баррель (-0,6% и +3,4% накануне), июльская цена WTI - $68,9 за баррель (-0,7% и +3,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,54 млн), запасы бензина выросли на 2,11 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,12 млн баррелей (ожидался рост на 1,75 млн).

В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства сообщается, что агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 242 тыс. б/с, в 2024 году - еще на 856 тыс. б/с. В итоге, по оценкам экспертов МЭА, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн б/с. Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с. По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до рекорда - 16 млн б/с.

Кроме того, организация дала первый прогноз по спросу на нефть в мире в 2024 году. МЭА ожидает, что он составит 103,108 млн б/с. Таким образом, показатель увеличится относительно прогнозного уровня 2023 года всего на 856 тыс. б/с. Агентство связывает невысокие темпы роста с тем, что восстановление экономики после пандемии в значительной степени себя исчерпало, а складывающийся макроэкономический климат носит неблагоприятный характер.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+39,9%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+24,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+6,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5% и +12,3% "префы").

Подешевели акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-10,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-5,2% и -4,6% "префы"), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-4,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,3%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 59,48 млрд рублей (кроме "Транснефти" лидировали обыкновенные акции Сбербанка - 11,09 млрд рублей, и бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) - 4,38 млрд рублей).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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