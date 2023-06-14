Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 14 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 23 базисных пункта - до 63,67% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,9% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 34 базисных пункта - до 68,67% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 8,91% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 44 базисных пункта - до 43,02% от номинала (его доходность выросла на 12 базисных пунктов и составила 13,05% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта - до 45,42% от номинала (их доходность не изменилась и составила 34,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 43,35% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 28,97% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 14 базисных пунктов, подешевев до 41,56% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 22,72% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 34 базисных пункта - до 88,99% от номинала (его доходность снизилась на 115 базисных пунктов и составила 49,5% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1,5 базисного пункта, составив 65,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС.

Опубликованные накануне данные об ослаблении инфляции в США в мае утвердили экспертов во мнении о том, что Федрезерв сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и 14 июня сохранит процентную ставку неизменной (в диапазоне 5-5,25% годовых). В то же время трейдеры не исключают, что тон заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания будет "ястребиным". Исходя из котировок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на то, что американский ЦБ оставит ее на прежнем уровне, составляют примерно 95%, согласно данным CME FedWatch. Остальные 5% трейдеров ждут ее повышения на 25 базисных пунктов.

Кроме того, в среду стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 1,1% относительно того же месяца прошлого года. Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года.