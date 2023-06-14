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14 июня 2023 года 19:01
Давление на рубль ослабнет во второй половине июня - "Велес Капитал"
Давление на рубль ослабнет во второй половине июня в связи с увеличением предложения валюты со стороны экспортеров, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Фундаментально рубль остается под давлением таких факторов, как ограничения на экспорт и восстановление импорта, - отмечает эксперт. - В условиях дальнейшего сокращения ликвидности биржевого рынка РФ эти факторы давления проявляются гораздо заметнее, чем в предыдущие периоды. Кроме того, по всей видимости, продолжается процесс реализации рублевых активов крупными зарубежными игроками, что, несмотря на лимиты по данным операциям, также оказывает дополнительное давление на валюту РФ". Аналитик инвесткомпании также добавляет, что в своем недавнем обзоре ЦБ отмечал активизацию покупок валюты населением в мае. Так, физлица вернулись к нетто-покупкам валюты, в том числе в покупках преобладала "токсичная" валюта, то есть доллары и евро. "Вероятно, в мае это было не столь заметно для рынка из-за увеличения продаж валюты экспортерами, что подтверждал регулятор, - допускает Кравченко. - Не исключено, что в июне тенденция продолжилась, население вновь выступает чистым покупателем валюты, при этом предложение со стороны экспортеров в первой половине месяца снизилось". Эксперт полагает, что локальным максимумом для доллара выступает пока отметка в 85 руб./$1, и во второй половине месяца давление на рубль ослабнет с увеличением предложения валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, даже в случае возвращения курса на уровень 82 руб./$1 в дальнейшем, на взгляд аналитика, достаточно высока вероятность новых попыток доллара закрепиться в районе 85 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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