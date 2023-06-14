"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Газпрома" в связи со значительными потерями в ранее прибыльном европейском бизнесе по экспорту газа, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Цены на газ в Нидерландах во вторник выросли на 16% д/д, до 36,05 евро за МВтч ($416 за тыс. куб. м), тогда как в начале июня торговались на уровне $270 за тыс. куб. м., - констатируют эксперты инвесткомпании. - Сейчас на рынке избыток предложения, но зимой будет дефицит. Мы считаем, что европейский газовый рынок сейчас фундаментально перенасыщен предложением после рекордного импорта СПГ и теплой зимы. Заполненность газохранилищ сейчас значительно превышает типичный уровень для начала лета. Однако без трех четвертей обычного объема российского газа этой зимой, похоже, в Европу вернется дефицит".

Таким образом, аналитики ожидают высокой волатильности котировок в ближайшие недели: хранилища быстро заполняются, поэтому цены на рынке, по их прогнозам, будут устанавливаться так, чтобы сбалансировать рынок на сегодняшний день, но наблюдательные участники рынка могут предвидеть значительно более высокие цены уже через несколько месяцев.

Эксперты "БКС МИ" подтверждают рейтинг акций "Газпрома" на уровне "продавать" в связи со значительными потерями в ранее прибыльном европейском бизнесе по экспорту газа: и по ценам, и по объемам.

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