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14 июня 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром превысил 2780п по индексу МосБиржи во главе с "префами" Сургутнефтегаза

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост вслед за мировыми площадками на ожиданиях паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва США, а также в преддверии новостей со стартующего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов, обновив максимум с апреля 2022 года, при этом лидируют в росте "префы" "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2781,91 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1035,79 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Доллар поднялся до 84,6 рубля (+0,3 рубля), максимум дня - 85,03 руб./$1.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, мировые инвесторы готовятся к решению Федрезерва по ставке - ожидается пауза в повышении процентных ставок после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Вызванное статистикой по инфляции ослабление доллара США оказывает в среду поддержку ценам на сырьевые товары, что в свою очередь подогревает спрос на российские акции. На внешних рынках игроки также ожидают, что ФРС сделает паузу в цикле повышения ставок.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", обновление индексом МосБиржи годового максимума дает надежду на продолжение роста. Следующей целью может стать зона 2840 пунктов, и ближе к этому уровню вероятна передышка.

В США в среду ожидается решение по ставке ФРС (21:00 МСК). Также в фокусе глобальных инвесторов будет общая оценка экономики и рисков, данные о программе выкупа активов (сворачиванию баланса) и речь главы ФРС Пауэлла. Если все пройдет без сюрпризов, то это будет позитивно для настроений на американском рынке, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, интерес инвесторов представляет стартующий в России Петербургский международный экономический форум, также в среду последний день с дивидендами за 2022 год на Мосбирже торгуются акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) и бумаги самой биржи.

"Индекс Мосбиржи обновил пик с апреля 2022 года и смотрит в район следующего сопротивления 2780 пунктов благодаря корпоративным историям. С полей ПМЭФ будут поступать новые интересные корпоративные сигналы, провоцируя волатильность в отдельных эмитентах. За рубежом день отметится заседанием ФРС и производственной инфляцией США за май. Инфляционное давление в крупнейшей экономике мира начинает ослабевать, но пока неясно, стабилизируется ли этот тренд", - отмечает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может развить восходящее движение и попытаться выйти в диапазон 2780-2820 пунктов. Позитивный настрой может быть поддержан новостями со стартующего ПМЭФ и ослаблением рубля. "Ждем сохранения спроса на акции сырьевых секторов, опережающего роста бумаг ИТ-компаний и транспортного сектора", - полагает эксперт.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи приближается к рубежу 2800 пунктов, но не исключено, что при его достижении начнется довольно заметная фиксация прибыли. Но пока акции экспортеров будет поддерживать девальвирующийся рубль, где техническая картина не радостная: после закрепления доллара выше 83,5 руб./$1 у него нет особо сильных препятствий вплоть до района 89-90 руб./$1, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq на ожиданиях приостановки повышения ставки ФРС.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране выросли в мае на 4% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2021 года. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлилась до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, говорится в отчете Минтруда.

На рынках Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить в среду базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%), отмечает Market Watch.

В то же время трейдеры не исключают, что тон заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания будет "ястребиным".

На эту неделю также запланировано заседание Банка Японии (пятница), который, как ожидается, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Накануне Народный банк Китая опустил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Это повышает вероятность того, что китайский ЦБ может уменьшить и базовую процентную ставку по кредитам (LPR) 20 июня. Трейдеры ждут и других стимулов от властей КНР, в том числе, мер поддержки рынка жилья и потребительского спроса.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают восстановление после скачка более чем на 3% накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $74,94 за баррель (+0,9% и +3,4% накануне), июльская цена WTI - $69,93 за баррель (+0,8% и +3,4% во вторник).

Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), а также сообщения о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+20,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+18,6%, "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,2%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4,7% и +9% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,7 млрд рублей (из них 3,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,41 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,28 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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