"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг NIO

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя NIO с прогнозной стоимостью на уровне 74 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания отчиталась за 1К23: валовая рентабельность резко снизилась г/г и к/к на фоне промоакций и распродаж моделей ES8, ES6 и EC6 2022 года, но в целом соответствовала ожиданиям. За 1К23 эмитент поставил 31041 единицу автомобилей, что соответствует снижению на 22,5% к/к. Выручка от продажи автомобилей достигла CNY9,22 млрд, средняя цена продажи снизилась на 19,4% к/к (до CNY297171. Чистый убыток не по GAAP составил CNY133697. Валовая рентабельность продаж автомобилей снизилась на 1,8 п.п. к/к (до 5,1%), что мы связываем с увеличением доли модели ET5 и увеличением скидок в целях распродажи старых моделей 2022 года, - отмечают эксперты. - NIO вывела на рынок новую модель ES6, показатели заказов удовлетворительные. В компании ожидают, что месячный объем поставок модели в июле превысит 10000 единиц. Мы ожидаем, что объем поставок резко вырастет в 3К23 с началом нового продуктового цикла, что будет поддерживать рост денежных потоков. С учетом роста продаж новых моделей и сокращения запасов старых мы понижаем прогнозы прибыли компании на 2023-24 гг. до CNY15,2 млрд и CNY167 млн соответственно".

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