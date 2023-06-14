Инвесторам стоит обратить внимание на акции Pinduoduo - Freedom Finance Global

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Pinduoduo, при сохранении благоприятного новостного фона на китайском рынке вероятно возвращения котировок бумаг эмитента на уровень $95 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Романа Лукьянчикова.

Эксперт указывает на следующие ключевые факторы:

- Успешные финансовые результаты за первый квартал 2023 года;

- Благоприятная техническая картина;

- Позитив на широком китайском рынке.

Pinduoduo - основанная в 2015 году китайская компания, управляющая одноименной мобильной платформой электронной коммерции. Эмитент предлагает широкий спектр продуктов и услуг через инновационную модель "групповых покупок" и уделяет особое внимание развитию продаж агропромышленной продукции мелких фермерских хозяйств.

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