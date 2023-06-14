"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Kraft Heinz

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков Kraft Heinz Co., сообщается в материале аналитиков.

"Компания увеличивает продажи (в среднем на 9% за последние восемь кварталов) за счет повышения цен, но объемы за этот период сократились на 3%. Сказывается давление инфляции - потребители переходят на частные бренды торговых сетей. Есть сложности и с рентабельностью при запуске новых продуктов. За прошедший квартал бумаги эмитента отстали от рынка (минус 5% против +6% у S&P 500 и +1% по сектору (ETF IYK), - отмечают эксперты. - Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию (EPS), но по-прежнему сохраняется давление инфляции и падение объемов. Мы позитивно оцениваем выделение бизнесов по производству орехов и натуральных сыров, а также приветствуем инвестиции в активы, в том числе Assan Foods (Турция) и Hemmer".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.