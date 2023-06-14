Курс рубля может уйти выше 85 руб./$1 на торгах в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль может превысить уровень в 85 руб./$1 на торгах в среду в отсутствие вербальных интервенций с выступлений на ПМЭФ, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Cложная ситуация во внешней торговле остается основным негативным фактором для рубля. В частности, стоит отметить пересмотр апрельского счета текущих операций с $6,8 млрд до $2,3 млрд. Дополнительное давление сейчас могут оказывать сезонное усиление спроса на валюту и скорая экспирация квартальных фьючерсных контрактов", - отмечают эксперты.

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