ФРС может взять паузу в повышении ставки в июне - "Газпромбанк Инвестиции"

ФРС США может взять паузу в повышении базовой процентной ставки в июне для оценки последствий агрессивного цикла ужесточения, при этом возможен возврат к ее подъему по итогам заседания регулятора в июле 2023 года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Помимо снижения инфляции (замедлилась до 4% в мае в годовом выражении, что ниже прогноза аналитиков в 4,1%; базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители также замедлилась с 5,5 в апреле до 5,3%), на решение ФРС по ставке в среду, 14 июня, также может повлиять замедление американской экономики: индекс деловой активности в сфере услуг в США сократился с 51,9 до 50,3 пункта в мае, а индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) снизился с 47,1 до 46,9 пункта, - отмечают эксперты в материале. - На данный момент рынок фьючерсов закладывает почти 75%-ную вероятность сохранения ставки на текущем уровне (5,0-5,25%). Очередное повышение, равно как и жесткая риторика регулятора относительно дальнейшей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), может стать неприятным сюрпризом для рынков. На наш взгляд, ФРС может взять паузу в повышении ставки в июне, чтобы оценить последствия агрессивного цикла ужесточения ДКП. Однако не исключаем, что регулятор может вернуться к повышению ставки в июле, так как рынок труда пока показывает силу (несмотря на рост безработицы в мае, она все еще остается на низком уровне - 3,7%)".

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