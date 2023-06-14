Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 82-85 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Вероятный диапазон торгов рубля в ближайшие дни составляет 82-85 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль заметно ослаб к основным валютам на торгах во вторник. Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, отчасти - с повышением активности частных инвесторов, отыгрывавших повышенную волатильность на рынке нефти и технические факторы. Курс доллара уже выглядит высоковато, исходя из фундаментальных факторов, и без дополнительных новостных триггеров пойти выше ему будет сложно. Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты, базовой целью которого является, по нашему мнению, район 85 руб./$1. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим 82-85 руб./$1". - пишет эксперт в комментарии.

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