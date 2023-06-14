Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 2780-2820п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может развить повышательное движение и попытаться выйти в диапазон 2780-2820 пунктов на торгах в среду, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Позитивный настрой может быть поддержан новостями со стартующего сегодня ПМЭФ и ослабевшего рубля. Ждем сохранение спроса на акции сырьевых секторов, опережающего роста бумаг IT и транспортного секторов", - указывают эксперты в комментарии.

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