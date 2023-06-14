Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост в среду - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост в среду с ближайшими целями на уровнях 2810-2840 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Несмотря на нефтяной негатив, российский рынок акций не изменил традиции 2023 года - начинать неделю с роста. С первых минут торгов во вторник наблюдались активные покупки "широким фронтом". К концу сессии индекс Мосбиржи обновил годовой максимум и обозначил потенциал для дальнейшего движения. Обороты торгов выросли до 61,7 млрд руб. В течение сессии поддержку оказывали восстановление котировок нефти марки Brent и рост курса пары USD/RUB. Такая динамика позитивно влияет на выручку экспортеров, в особенности нефтегазовых. На этом фоне сектор показал себя достаточно сильным, несмотря на слухи о возможном повышении налоговой нагрузки, - отмечает аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи пробил отметку 2750 пунктов и зафиксировался на новой годовой вершине. Закрытие "свечи" на дневном максимуме говорит о возможной незавершенности движения, повышая шансы на продолжение роста в ходе сессии в среду. Следующей целью может стать зона 2810-2840 пунктов".

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