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14 июня 2023 года 09:50
Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост в среду - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост в среду с ближайшими целями на уровнях 2810-2840 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Несмотря на нефтяной негатив, российский рынок акций не изменил традиции 2023 года - начинать неделю с роста. С первых минут торгов во вторник наблюдались активные покупки "широким фронтом". К концу сессии индекс Мосбиржи обновил годовой максимум и обозначил потенциал для дальнейшего движения. Обороты торгов выросли до 61,7 млрд руб. В течение сессии поддержку оказывали восстановление котировок нефти марки Brent и рост курса пары USD/RUB. Такая динамика позитивно влияет на выручку экспортеров, в особенности нефтегазовых. На этом фоне сектор показал себя достаточно сильным, несмотря на слухи о возможном повышении налоговой нагрузки, - отмечает аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи пробил отметку 2750 пунктов и зафиксировался на новой годовой вершине. Закрытие "свечи" на дневном максимуме говорит о возможной незавершенности движения, повышая шансы на продолжение роста в ходе сессии в среду. Следующей целью может стать зона 2810-2840 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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