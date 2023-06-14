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14 июня 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 14 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; способствовать боковой динамике будут также итоги июньского заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка ожидаемо была сохранена на уровне 7,5% годовых, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций вырос во вторник благодаря статданным, показавшим существенное замедление инфляции в США и утвердившим трейдеров во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время трейдеры не исключают, что тон заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания будет "ястребиным". Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на то, что американский ЦБ оставит ее неизменной (на уровне 5-5,25%) на завершающемся 14 июня заседании, оцениваются рынком более чем в 90%, согласно данным CME FedWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах выросли в прошлом месяце на 4% относительно мая прошлого года, минимальными темпами с марта 2021 года, сообщило во вторник министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлилась до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, говорится в отчете Минтруда.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду изменяются разнонаправленно, внимание трейдеров направлено на итоги заседания Федеральной резервной системы. Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов в среду вырос на 1,47%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,3%. Позитивный импульс, вызванный снижением во вторник одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), сохраняется и в среду. Вместе с тем гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,6% в ходе торгов в среду. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,35%, а южнокорейский Kospi снижается на 0,72%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются в среду утром после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Банком Китая, а также сообщения о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составила $74,64 за баррель, что на 0,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 3,4%, до $74,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,35%, до $69,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 3,4%, до $69,42 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году. Внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы. Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит ФРС сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 июня практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,241 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,655 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% и составил 109,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре дня (10-13 июня) прибавил 0,07%, поднявшись до 863,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,25%), "Почта России БО-002P-03" (+0,17%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (-0,34%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,17%) и "Автодор-003Р-02" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Соби-лизинг" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,3% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплат 4-35 купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала - в дату окончания 36-го купона. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании на 2 млрд рублей.

МФК "Фордевинд" установила ставку 1-36 купонов 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых. Компания 15 июня планирует начать размещение бондов. Предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Кифа" 21 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 15% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 15,87% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона - 30% от номинала, 12-го купона - 50% от номинала. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-18-го купонов выпуска облигаций серии 35 на уровне 12,94% годовых. Компания разместила 35-ю серию на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 5-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-08 на уровне 11,39% годовых. Размещение выпуска объемом 24 млрд рублей прошло в феврале 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых. Ставки 2-10 купонов рассчитываются по формуле: премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода составила 295 дней, остальные купоны полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия к последующим после наступления данного события десяти купонам составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 14-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 8,5% годовых. Банк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Купоны облигаций обеих серий полугодовые, номинал бондов - 1 тыс. рублей. Ставки 1-2-го купонов субордов обеих серий установлены на уровне 12,25% годовых. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт. По выпускам предусмотрены колл-опционы в декабре 2026 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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