Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании ярких сигналов к движению

Москва. 14 июня. Доллар США едва заметно колеблется, юань почти не меняется на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в ожидании новых стимулов к движению, в том числе в преддверии открывающегося в среду Петербургского международного экономического форума-2023.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,39 руб./$1 (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 74,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2 коп. - до 11,755 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацалюта стабильна после заметного ослабления накануне в ожидании сигналов, которые могут принести как стартующий в среду Петербургский международный экономический форум, так и события на сырьевом и финансовом внешних рынках. Инвесторы также оценивают высказывания президента РФ Владимира Путина на встрече с военкорами во вторник вечером, где он поделился информацией о проведении специальной военной операции на Украине и ее целях.

Нефтяные котировки чуть подрастают, не оказывая заметного влияния на рубль. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,4 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,45 за баррель, что на 0,04% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций вырос во вторник благодаря статданным, показавшим существенное замедление инфляции в США и утвердившим трейдеров во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах выросли в прошлом месяце на 4% относительно мая прошлого года, минимальными темпами с марта 2021 года, сообщило во вторник министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлилась до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, говорится в отчете Минтруда.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на то, что американский ЦБ оставит ее неизменной (на уровне 5-5,25%) на завершающемся 14 июня заседании, оцениваются рынком более чем в 90%, согласно данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 0,87%, китайский CSI300 - на 0,52%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,09%, южнокорейский Kospi - на 0,47%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 едва заметно колеблется, теряя 0,02%.