Рынок акций РФ может показать рост в среду утром - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может продолжить подъем в начале торговой сессии в среду, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций во вторник выступил очень мощно, прибавив по итогам основной сессии 1,8% по индексу Мосбиржи. На вечерних торгах покупки продолжились. Таким образом, вновь подтвердилась тенденция этого года - сильно расти в первый торговый день недели. Как рынок в целом, так и многие бумаги в частности завершили торги на внутридневных максимумах, что говорит о том, что не весь спрос остался удовлетворенным. Так что в начале среды подъем обещает продолжиться, однако затем вероятна коррекция, вызванная желанием зафиксировать довольно весомую прибыль", - пишет эксперт в комментарии.

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