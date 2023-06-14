Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в среду - ПСБ

Консервативная тактика Минфина РФ на аукционах будет способствовать боковой динамике котировок рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в среду, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Ценовой индекс гособлигаций RGBI во вторник снизился на 0,07%, доходность ОФЗ по всей кривой выросла в среднем на 2 б.п. Инвесторы отыгрывали ужесточение сигнала ЦБР после заседания 9 июня. Также сказывалось ослабление курса рубля, усиливающее проинфляционные риски. Данные по инфляции в РФ в мае на уровне 2,5% (в апреле - 2,3%) оказались близкими к предварительным оценкам согласно недельным данным и не оказали заметное влияние на рынок. Ожидания ускорения инфляции в ближайшие месяцы сдерживают оптимизм покупателей, - отмечает эксперт. - В среду в фокусе внимания будут недельные аукционы Минфина по размещению госдолга. Ведомство предложит комбинацию классического выпуска ОФЗ-ПД серии 26241 (9,4 года до погашения) и флоатера ОФЗ-ПК серии 29024. С учетом увеличения вероятности повышения ключевой ставки ожидаем высокий спрос на флоатер. При сохранении Минфином консервативной тактики на аукционе по размещению классического выпуска на вторичном рынке ждем стабилизацию котировок гособлигаций около достигнутых уровней".

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