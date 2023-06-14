Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Oracle до $120

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. до $120 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Компания представила сильные результаты за отчетный квартал и дала сильный прогноз на текущий, превзойдя консенсус. Oracle продолжает повышать возвратность инвестиций акционеров через программу buyback и дивиденды", - отмечает аналитик Егор Толмачев.

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