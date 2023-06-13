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13 июня 2023 года 19:30

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса Мосбиржи с апреля 2022г, лидировали бумаги экспортеров

Москва. 13 июня. ынок акций РФ начал торговую неделю с роста на фоне позитивных сигналов с внешних площадок, подогретых статистикой о замедлении инфляции в США, что повышает вероятность паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля превысил 2757 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года, лидерами роста выступили акции компаний-экспортеров.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2757,28 пункта (+1,8%), индекс РТС просел до 1030,64 пункта (-0,2%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 84,28 рубля (+1,65 рубля).

Выросли во вторник акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,4%), OZON (MOEX: OZON) (+3,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Акционеры "Северстали" на годовом собрании 9 июня одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила во вторник компания. "Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года.

Подешевели во вторник акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, неделя началась ростом рынка благодаря отложенному спросу с минувшей пятницы, когда инвесторы не спешили с торговыми действиями перед длинными выходными. Также поддержку бумагам оказало заметное ослабление рубля, сыгравшее на руку бумагам компаний-экспортеров.

"Поддержал общее движение позитивный общий рыночный фон. Темпы роста потребительских цен в США в мае замедлились до 4% с 4,9% в апреле. Мировые площадки отреагировали сдержанным ростом на выход статистики. В середине недели выйдут ежемесячный отчет МЭА и недельный отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Картину американской инфляции дополнит оценка темпа роста цен производителей (PPI) в мае.

Ключевым событием среды будет заседание ФРС, его результаты станут известны в 21:00 МСК. В преддверии заседания часть инвесторов может занять выжидательную позицию. На текущий момент данные инструмента FedWatch Tool указывают на более чем 90%-ную вероятность того, что американский регулятор оставит ключевую ставку без изменений. Это способно отодвинуть индекс доллара еще дальше от локальных вершин, что может придать сил росту сырьевым ценам и улучшению общего риск-аппетита. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 июня - 2700-2800 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индекс Мосбиржи во вторник установил новый годовой максимум, тем самым подтвердив среднесрочный восходящий тренд, в рамках которого продолжается рост в сторону отметки 2800 пунктов. Росту российского рынка сопутствовали восстановление цен на нефтяном рынке после 3-дневного снижения, а также оптимистичные настроения на глобальных площадках.

Статданные по потребительской инфляции в США за май дают повод инвесторам рассчитывать на паузу в повышении процентной ставки на июньском заседании ФРС США, итоги которого станут известны 14 июня. Дальнейший настрой на финансовых рынках будет зависеть от общей риторики ФРС, экономических прогнозов регулятора и комментариев о планах на вторую половину 2023 года. В четверг состоится заседание ЕЦБ, и регулятор, вероятно, повысит базовую ставку на 0,25 п.п. Разница в политике ЕЦБ и ФРС в ближайшие дни может играть в пользу евро, полагает Линчик.

Нефть Brent во вторник почти полностью отыграла снижение понедельника, котировки вернулись выше $74 за баррель. Драйвером для роста послужила позитивная статистика по инфляции в США, а также отчет ОПЕК - организация отчиталась о снижении в мае добычи нефти на 460 тыс. б/с, отметил Линчик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, рынок акций РФ вырос во главе с нефтегазовым сектором. Нефть марки Brent после снижения в понедельник восстанавливалась и поднялась выше $74 за баррель, при этом отмечалось ослабление рубля.

Наиболее сильный рост показали акции "Роснефти" в ожидании выплат дивидендов и бумаги "ЛУКОЙЛа", интерес к которым вернулся после коррекции на прошлой недели. В секторе финансов продолжили подъем акции Сбербанка и ВТБ в ожидании рекордных прибылей этих банков по итогам 2023 года. Сектору горной добычи и металлов поддержку оказывал рост пары доллар-рубль. Бумаги "Норникеля" выросли вслед за мировыми ценами на цветные металлы. Пользовались спросом также акции сталелитейных компаний, отмечает аналитик.

"В среду индекс Мосбиржи может продолжить расти к отметке 2775 пунктов в ожидании позитивных новостей с ПМЭФ. Лучше рынка могут оказаться акции "Роснефти", "НОВАТЭКа", "Татнефти" при поддержке цен на нефть, а также сталелитейных компаний в условиях роста доллара по отношению к рублю", - считает Лящук.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабый рубль определил позитивный настрой на рынке акций РФ во вторник. При этом акции нефтяников смогли проигнорировать падение цен на нефть, так как слабый рубль компенсирует эту неприятность.

"По сути, все бумаги экспортных компаний пользуются спросом, так как слабый рубль увеличивает рублевую выручку компаний, у которых основные расходы в рублевой зоне. Впрочем, нефть также дорожает с утренних часов и уже торгуется выше $74 за баррель Brent", - отмечает аналитик.

В США вышла статистика о замедлении потребительской инфляции в мае, данные могут стать ориентиром для Федрезерва, который примет решение по ставке 14 июня. Поддержку внешним фондовым площадкам также оказало решение Народного банка Китая снизить ставку обратного РЕПО на 10 базисных пунктов, до 1,9%, считает эксперт.

"Это пока малый шаг, но для многих инвесторов это стало сигналом о готовности китайского регулятора приступить к стимулам. Дополнительные надежды связаны с американской инфляцией - при ее замедлении у ФРС не остается поводов для новых повышений ставок. У ЕЦБ также появляется слишком много поводов задуматься, поскольку статистика портится месяц от месяца", - полагает Кочетков.

Ежемесячный доклад ОПЕК показал улучшение прогноза роста спроса в текущем году с 2,33 млн б/с до 2,35 млн б/с. В докладе отмечается рост неопределённости, но похоже, альянс пока не считает ее критичной для спроса. При этом добыча в ОПЕК сокращается. В мае суточная добыча упала на 464 тыс. баррелей. Прогноз роста китайского спроса повышен с 800 тыс. б/с до 840 тыс. б/с, отмечает аналитик.

В понедельник в Европе индексы акций выросли на 0,1-0,9% впервые за 4 дня, в США индексы прибавили 0,6-1,5% в ожидании итогов заседаний центральных банков США, еврозоны и Японии.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-0,8%) и Штаты (индексы растут на 0,4-0,7%).

Народный банк Китая во вторник предоставил банкам 2 млрд юаней ($279,7 млн) в рамках семидневных операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. При этом ставка по этим операциям была снижена до 1,9% годовых. До этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 6,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,6% в апреле. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в мае выросли на 4% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и достигла минимума с марта 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали инфляцию на уровне 4,1%.

Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, с большой вероятностью регулятор сохранит неизменной базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%, отмечает Market Watch.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются после обвала накануне из-за опасений за дальнейший спрос на сырье.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $74,1 за баррель (+3,2% и -3,9% в понедельник), июльская цена WTI - $69,24 за баррель (+3,2% и -4,4% накануне).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,2%.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости нефти марки Brent на декабрь до $86 с $95 за баррель ввиду "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России", сообщает MarketWatch.

Кроме того, понижен прогноз цены барреля Brent в целом на 2023 год до $82 с $88 и на 2024 год - до $91 с $99, барреля WTI на декабрь 2023 года - до $81 с $89, на 2023 год - до $77 с $82, на 2024 год - до $86 с $94.

Citigroup между тем подтвердил прогноз стоимости Brent на уровне $83 за баррель в третьем квартале и $79 в четвертом.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+29,9%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+26,7%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+17% и +3,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+11,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+7,4%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+5,8%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,7%).

Акционеры ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+2,7%) на годовом собрании 9 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-8,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,7%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,3%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 52,36 млрд рублей (из них 8,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,24 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,9 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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