Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 13 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 14 базисных пунктов - до 63,52% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,92% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 34 базисных пункта - до 69,01% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 8,86% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 43,37% от номинала (его доходность не изменилась и составила 12,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 50 базисных пунктов - до 45,37% от номинала (их доходность выросла на 49 базисных пунктов - до 34,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 288 базисных пунктов - до 43,37% от номинала (доходность выросла на 208 базисных пунктов и составила 28,93% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 58 базисных пунктов, подешевев до 41,67% от номинала (их доходность выросла на 33 базисных пункта, составив 22,64% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 60 базисных пунктов - до 89,04% от номинала (его доходность снизилась на 244 базисных пункта и составила 48,68% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение в ожидании объявления итогов очередного заседания Федрезерва.

При этом опубликованные 13 июня данные о динамике потребительских цен в США показали замедление инфляции в стране в мае до минимума с марта 2021 года. Потребительские цены (индекс CPI) выросли в прошлом месяце на 4% относительно мая прошлого года, говорится в отчете министерства труда США. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) ослабла до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, сообщило Минтруда.

Данные о существенном сокращении темпов роста потребительских цен в США позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранит базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25% годовых) на заседании 13-14 июня. Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, 100% трейдеров ожидают ее сохранения на прежнем уровне по итогам июньского заседания, согласно данным CME FedWatch.