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13 июня 2023 года 19:04
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, TCS Group, HeadHunter, "Татнефть" и "Северсталь". "После выплаты рекордных дивидендов акции Сбербанка остаются привлекательными для покупки. За 5 месяцев 2023 года банк заработал 589 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года, - пишут аналитики. - Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 год. Ожидания крупных дивидендов за 2023 год - это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 году могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает 12% дивдоходности по текущим котировкам - слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки". В акциях TCS Group после слабой динамики в начале года прошла волна роста, накопленное отставание от конкурентов по сектору постепенно схлопывается, отмечают эксперты. Несмотря на прошедшую волну роста и локальную перекупленность, среднесрочные ожидания по бумагам позитивные. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 год восстановилась к рекордным уровням конца 2021 года. "TCS Group остается "историей роста" - в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн. Отказ от выплаты дивидендов должен быть воспринят рынком спокойно, так как TCS воспринимается как ставка на развитие бизнеса и дальнейшее масштабирование, а не дивидендная история", - подчеркивается в комментарии. Акции HeadHunter, на взгляд экспертов, интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 год был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 году, по мнению аналитиков БКС Экспресс, можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 год вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г. "Бумаги "Татнефти" интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности в 2023 году, - указывают стратеги. - Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты большее из 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. При этом итоговые выплаты за 2022 год были выше, чем установленная планка в половину прибыли. Это косвенный сигнал об уверенности менеджмента в перспективах компании. Дивидендная доходность акций "Татнефти" на 12 месяцев вперед может составить около 10-14%. Из них уже летом 2023 года будет выплачено около 5,9% по текущим уровням". Сохраняют аналитики БКС Экспресс позитивные ожидания и по "Северстали". Бумаги, по их оценке, интересны как ставка на стабильный внутренний рынок стали. Текущая конъюнктура позволит "Северстали" улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 года. "Локальным фактором поддержки для компании выступает ослабление рубля, - отмечается в комментарии. - При спокойной ситуации на рынке, "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года. Долговая нагрузка компании должна быть низкой, а свободный денежный поток положительным - альтернатив возвращению к дивидендам не так много". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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