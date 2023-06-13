БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1990 руб

БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать расписки (ADS) Ozon с целью 1990 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 5 июня 2023 года, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Идея закрыта на отметке 1990 руб., доходность за 1 неделю составила 13%.

"Котировки Ozon во вторник после закрытия инвестидеи продолжили расти, - отмечает аналитик Евгений Калянов. - На 16:30 МСК расписки торгуются возле уровня в 2009 руб. Причиной роста служит подъем общего рынка акций на реинвестировании дивидендов, а также сильные результаты и перспективы компании после ухода конкурентов. На зарубежном рынке сейчас в тренде ставка на технологические компании, внедряющие искусственный интеллект. Российские технологические акции также пользуются высоким спросом. Отметим, что в фокусе инвесторов находятся волатильные бумаги, как Ozon, обладающие большим риском и более высоким потенциалом доходности. Видение по распискам остается позитивным. наша целевая цена по бумагам Ozon составляет 2100 /+4,5%. Вероятно, она будет достигнута уже в ближайшем будущем".

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