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Главная / Мнения аналитиков / Бумаги Qiwi остаются высокорискованной инвестицией - ПСБ
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13 июня 2023 года 18:15
Бумаги Qiwi остаются высокорискованной инвестицией - ПСБ
Бумаги Qiwi остаются высокорискованной инвестицией, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Qiwi plc и АО Киви продолжат развиваться отдельно друг от друга. На Мосбирже сохраняется листинг расписок Qiwi (международной части бизнеса). Торги на Nasdaq будут возобновлены только после реструктуризации. Про смену статуса российских активов АО Киви на публичный никакой информации не было. Таким образом, особой ясности по кейсу Qiwi пока нет. Считаем ее бумаги высокорискованной инвестицией", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-QIWI-ADR-АНАЛИТИКА
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