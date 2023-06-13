Бумаги Qiwi остаются высокорискованной инвестицией - ПСБ

Бумаги Qiwi остаются высокорискованной инвестицией, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Qiwi plc и АО Киви продолжат развиваться отдельно друг от друга. На Мосбирже сохраняется листинг расписок Qiwi (международной части бизнеса). Торги на Nasdaq будут возобновлены только после реструктуризации. Про смену статуса российских активов АО Киви на публичный никакой информации не было. Таким образом, особой ясности по кейсу Qiwi пока нет. Считаем ее бумаги высокорискованной инвестицией", - пишут эксперты банка.

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