"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,96 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,96 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 0,81 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Резкий скачок тарифов в Дальневосточном федеральном округе может привести к росту EBITDA на 43% по итогам 2023 года. Правительство разрешило включать в тарифы суммы на компенсацию убытков ТЭС от покупки топливного угля, в связи с чем убытки сегмента "Энергокомпании ДФО" могут быть сведены к минимуму", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,81 руб. риск на портфель составит 0,37%", - указывают эксперты "Финама".

"РусГидро" - одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции.

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