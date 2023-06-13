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13 июня 2023 года 15:42

Рубль днем немного сократил потери к доллару и евро после обновления в первой половине торгов многомесячных минимумов в обеих парах

Москва. 13 июня. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже во вторник днем, хотя и заметно сократили темпы повышения в сравнении с утренней сессией; рубль падает к бивалютной корзине, отыгрывая сильное падение цен на нефть по итогам торгов понедельника.

Курс доллара США составил 83,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,05 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 84 руб. впервые с 4 апреля 2022 года. Евро стоил 90,24 руб./EUR1, подорожав на 1,27 рубля. Евро торгуется выше 90 руб. впервые с 28 апреля 2023 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,15 рубля - до 86,63 руб. Курс китайского юаня вырос на 11,9 копейки - до 11,68 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет в основных парах в ходе дневных торгов, отыгрывая сильное падение цен на нефть по итогам торгов накануне, когда контракты на нефть Brent и WTI обновили многонедельные минимумы. В понедельник, 12 июня, Московская биржа не работала из-за праздничного выходного дня по случаю Дня России.

По итогам предыдущей сессии контракты на нефть Brent подешевели на $2,95 (3,9%), до $71,84 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это минимальный уровень с 20 декабря 2021 года. Стоимость нефть WTI упала на $3,05 (4,4%), до минимальных с 17 марта $67,12 за баррель.

В ходе торгов во вторник цены на нефть немного скорректировались вверх в преддверии выхода данных об инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста потребительских цен в годовом выражении в прошлом месяце до 4,1% с 4,9% в апреле.

Новая статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Пока трейдеры прогнозируют паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник-среду.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $73,26 за баррель, что на 1,96% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,7%, до $68,26 за баррель.

Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в апреле в среднем составил 6,8 млн б/с, что на 240 тыс. б/с, или 4% больше по сравнению с показателем марта, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Относительно аналогичного месяца прошлого года показатель снизился на 356 тыс. б/с, или 5%.

Экспорт через систему "Транснефти" (MOEX: TRNF) в апреле увеличился в среднем на 370 тыс. б/с, или 10%, до 4,1 млн б/с. Однако, по сравнению с тем же месяцем прошлого года был на 484 тыс. б/с, или на 10% ниже.

Экспорт из региона Балтийского моря вырос на 14%, до среднего уровня 1,7 млн б/с.

Так, поставки из порта Приморск увеличились на 200 тыс. б/с, или почти на 24%, и составили в среднем 1 млн б/с. Экспорт из порта Усть-Луга вырос на 17 тыс. б/с, или примерно на 2%, до среднего уровня 702 тыс. б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск сохранились на уровне предыдущего месяца - в среднем 657 тыс. б/с.

Отгрузки по нефтепроводу "Дружба" в апреле выросли относительно марта на 51 тыс. б/с, или на 23%, приостановив длительное падение от месяца к месяцу, до среднего уровня в 271 тыс. б/с. Данный показатель на 68% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года - 600 тыс. б/с.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО увеличился на 28 тыс. б/с, или примерно на 5%, до среднего уровня 587 тыс. б/с. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино выросли на 75 тыс. б/с, или примерно на 9% к марту, до среднего уровня 870 тыс. б/с.

На других маршрутах российский дальневосточный экспорт в марте увеличился на 11% и составил в среднем 323 тыс. б/с, что на 59 тыс. б/с, или на 22% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) в Варандее в Баренцевом море снизился примерно на 11% по сравнению с мартом и составил в среднем 100 тыс. б/с в апреле. Поставок с калининградского терминала нет уже шестой месяц подряд.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в апреле снизился к марту на 9%, или на 253 тыс. б/с в месяц, до среднего уровня 2,7 млн б/с. Месячные потери обусловлены снижением экспорта газойля, сократившимся на 15%, наряду с бензином. Частично снижение было компенсировано за счет увеличения поставок мазута - на 81 тыс. б/с. Относительно апреля прошлого года общий экспорт нефтепродуктов вырос на 10%, или на 242 тыс. б/с, в основном за счет увеличения поставок газойля и нафты.

"Рубль оказался под давлением совокупности факторов. Во-первых, с 7 июня внутри нового отчетного периода Минфин продает больше юаней, чем ранее, из состава ФНБ. Это делается для того, чтобы сгладить недополученный доход от экспортных компаний. Во-вторых, волатильность цен на нефть также имеет влияние. Кроме того, ЦБ РФ на заседании в пятницу не поднял ключевую ставку, но отметил ряд проинфляционных факторов и соответствующие риски. На следующей неделе в РФ стартует очередной сезон уплаты налогов, что может поддержать позиции рубля. Волатильность в паре "евро-рубль" сейчас выше, потому что объем ликвидности здесь сравнительно небольшой в связи с влиянием времени и санкций", - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Рубль на прошлой неделе слабел. Последние геополитические новости и нестабильная ситуация на рынке нефти оказывают давление на рубль. Рост объемов продаж юаней по бюджетному правилу пока не препятствует ослаблению рубля, а итоги заседания ЦБ РФ нейтральны для курса. Риски роста курса пары "доллар-рубль" к 84 руб./$1 сохраняются", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Очень тревожит рубль. В пятницу падение рубля прекратилось на жесткой риторике Банка России, который грозится повысить ставку. Однако сегодня девальвационные процессы возобновились. С утра российская валюта теряла к доллару около 0,7%. Пара "доллар-рубль" приближается к сопротивлению 83,5 руб./$1. Если оно будет пробито, то паре откроется дорога на 90 руб./$1. Есть небольшая надежда, что экспортеры воспользуются выгодным для них курсом и увеличат продажу валютной выручки", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Рубль сегодня утром на Московской бирже вернулся к снижению и дешевеет к доллару, евро и китайскому юаню. Российская валюта показывает наибольшую слабость по отношению к европейской в связи с силой последней на Forex перед ожидаемым на этой неделе повышением процентных ставок ЕЦБ", - подчеркивает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Банк России во вторник, 13 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2 трлн 604,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 июня, банки разместили 2,25 трлн рублей (при лимите 2,25 трлн рублей и спросе 2 трлн 957,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей) в среднем по ставке 7,36% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 4 базисных пункта - до 7,53% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,66% и 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы, оставшись на уровнях 8,33% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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