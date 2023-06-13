ЦБР, возможно, сделает шаг в сторону ужесточения ДКП на заседании в июле - БКС Экспресс

Банк России, возможно, решится сделать первый шаг в ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании 21 июля 2023 года после долгоиграющей паузы, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Сюрпризов не произошло: уровень ключевой ставки остался на месте, риторика ужесточилась, ожидания оправдались. Инфляция в стране по-прежнему низкая, но это скорее эффект высокой базы показателя прошлого кризисного года, а судя по актуальным недельным метрикам инфляции, ценовое дно достигнуто и уже идет ускорение. К концу 2023 года инфляция может приблизиться к 6% против весеннего дна в 2,3% годовых. То есть ожидать монетарного смягчения и снижения ставки больше не приходится. Но и преждевременно повышать стоимость фондирования и приводить к удорожанию кредитных ресурсов, столь необходимых корпорациям и частному сектору на этапе трансформации экономики, у ЦБ не было сильных вводных. Поэтому ЦБ и удержал паузу. Однако вскоре должен будет сработать отложенный эффект проинфляционных факторов - дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг, сохраняющиеся сложности на рынке труда, девальвация рубля. И тогда ЦБ, скорее всего, придется временно поднять ставку, чтобы уложиться в таргет по инфляции на будущий год в 4%, - пишет эксперт. - Тем самым не исключаем, что на следующем заседании 21 июля ЦБ решится сделать первый шаг ужесточения после долгоиграющей с осени прошлого года монетарной паузы".

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