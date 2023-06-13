"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $550

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $550 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,8%, стоп-приказ: $420, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 июня. Ожидается рост выручки до $4,77 млрд и прибыль $3,79 на акцию. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент эмитента даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $420 риск на портфель составит 0,47%", - указывают в "Финаме".

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