"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогноз курса рубля на уровне 74-78 руб./$1 во 2П23

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогноз для пары доллар/рубль на уровне 74-78 руб./$1, а для пары юань/рубль около отметок 11,4-12 на второе полугодие 2023 года, сообщается в материале аналитиков.

"Доллар, евро и юань активно растут на Московской бирже во вторник. Рубль слабеет на фоне традиционного снижения продаж валюты экспортерами в начале месяца при сохраняющемся спросе со стороны нерезидентов и населения. Кроме того, цены на нефть снижаются последние два месяца, что с некоторым временным лагом негативно влияет на торговый баланс, усиливая давление на национальную валюту. Мы сохраняем наши прогнозы на текущий год и ожидаем увидеть во втором полугодии значения около 74-78 руб./$1 по паре доллар/рубль и около 11,4-12 по паре юань/рубль", - указывают эксперты.

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