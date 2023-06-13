Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto и Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto и Tesla, сообщается в обзоре анааитиков.

"Акции NIO во вторник взлетели в цене на 8,7% после сообщения о том, что эмитент снизил стартовые цены на все модели своих авто на CNY30 тыс. ($4,2 тыс.), включая новые внедорожники ES6 и ES8. Это соответствует скидкам от 6% до 9%. Мы считаем, что данное действие компании продолжает ценовые войны и приведет к умеренному давлению на акции Li Auto и Tesla, по которым мы сохраняем рейтинг "продавать", - указывают эксперты.

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