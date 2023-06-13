Рублю не хватает поддержки фундаментальных факторов - Райффайзенбанк

Рубль, вероятно, преимущественно будет торговаться в верхней части диапазона в 75-80 руб./$1 в ближайшие три-шесть месяцев, национальной валюте не хватает поддержки фундаментальных факторов, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка.

"По предварительной оценке ЦБ, профицит счета текущих операций в мае составил $5,2 млрд. Результат накопленным итогом за пять месяцев более чем в пять раз меньше прошлогоднего ($22,8 млрд). Вместе с раскрытием майских данных была существенно пересмотрена оценка за апрель - с $6,8 млрд до $2,3 млрд. При этом основной пересчет произошел в части торгового баланса (с $12,7 млрд до $7,8 млрд) - например, могла быть доучтена статистика по импорту, которую сложно собрать оперативно. Напомним, что до недавнего времени ЦБ вообще не публиковал данные платежного баланса в месячном разрезе (только накопленным итогом), но публикуемые цифры и ранее регулярно подвергались пересмотру. Однако из-за сужения профицита относительный размер таких уточнений стал более значимым (например, примерно 40% от первой оценки за апрель для торгового баланса), что ограничивает информативность этих данных. В целях прогнозирования мы в большей степени ориентируемся на квартальные срезы статистики", - отмечают эксперты.

"По текущим данным (которые, впрочем, также могут быть пересмотрены позднее), в мае сальдо как счета текущих операций, так и торгового баланса, расширились относительно апреля, что пока не удерживает рубль от ослабления. В то же время мы связываем текущую динамику курса больше с временными факторами и полагаем, что при возвращении экспортеров к более активной продаже валютной выручки (ЦБ отмечает, что доля ее конвертации сохраняется на высоком уровне, более 70% за 4М), рубль может вернуться ближе к 80 руб./$1. Впрочем, фундаментальные факторы в целом (фактическая динамика сальдо торгового баланса) складываются хуже наших ожиданий: как из-за менее быстрого восстановления нефтяного экспорта, так и, возможно, за счет более активного роста импорта при усиливающемся внутреннем спросе. В этих условиях, в ближайшие 3-6 месяцев рубль преимущественно может торговаться в верхней части диапазона в 75-80 руб./$1.

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