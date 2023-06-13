"БКС МИ" повысил прогнозную цену "префов" Сургутнефтегаза до 47 руб., "обычки" - до 26 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на 27% (с 37 до 47 рублей за штуку), обыкновенных акций - на 8% (с 24 до 26 рублей за штуку), сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация для "префов" эмитента повышена экспертами до "покупать", для "обычки" сохранена на уровне "продавать".

"Результаты "Сургутнефтегаза" за 2022 год по РСБУ прояснили ситуацию с дивидендами, подтвердив историю стоимости компании, поскольку "кубышка" (теперь $61 млрд) и процентные доходы заметно выросли", - отмечают аналитики. - Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" остаются для нас наименее предпочтительными в российском нефтегазе. У бумаги худшая дивидендная политика и доходность в районе 3%. Рекомендация "продавать" по ним полностью оправдана. "Префы" имеют потенциал "темной лошадки" для долгосрочных инвесторов, которые в целом хотят получать высокие дивиденды на базе стабильной дивполитики, а также диверсифицировать риски в портфеле. Принимая во внимание избыточную доходность (16%) и прогноз по дивидендам за 2023 год (выплата в июле 2024 года) с доходностью порядка 26%, повышение рекомендации до "покупать" выглядит вполне оправданным".

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