Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 80-85 руб./$1 до конца июня - Freedom Finance Global

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 80-85 руб./$1 до конца текущего месяца, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Текущая динамика рубля связана тем, что рынок отыгрывает комментарии главы Банка России, прозвучавшие на конференции по итогам состоявшегося 9 июня заседания, а также публикацию деловых СМИ. Были высказаны опасения сценария ослабления рубля на фоне сокращения сальдо торгового (приблизительно со $144 до $44 млрд) и платежного (приблизительно со $122 до $22 млрд) баланса с января по май. Стоит отметить и то, что ставка однодневного свопа по долларам во вторник, как и на прошлой неделе, остается отрицательной, что свидетельствует о дефиците ликвидности на рынке, - пишет эксперт в обзоре. - Пока, на мой взгляд, рано прогнозировать резкое ослабление рубля этим летом. В то же время рисков девальвации становится все больше. Решение Саудовской Аравии сократить нефтедобычу на 1 млн баррелей оказало лишь кратковременный эффект (цена на нефть вновь в районе $73 за баррель). Цена на газ колеблется около $330 за тыс. куб. м. Конъюнктура экспортных рынков не улучшается. Проблему с ликвидностью решить также не удается. А чем меньше долларов экспортеры смогут перевести в Россию, тем сильнее будет ощущаться их дефицит. Ослабление рубля пока идет медленным темпом. До конца месяца, по всей видимости, пара USD/RUB удержится в диапазоне 80-85 руб./$1.

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