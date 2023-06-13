БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Самолет ГК-БО-П11, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Премии за риск в корпоративном сегменте продолжают постепенно снижаться, - отмечает эксперт. - На прошлой неделе снижение по широкому рынку составило 15-20 б.п. G-спред по индексу Cbonds High Yield снизился до 430 б.п., при историческом минимуме в районе 400 б.п. Такая картина говорит о том, что потенциал для снижения риск-премий по большей части исчерпан. Дальнейшее сужение выглядит избыточным, поскольку неопределенность в экономике и риски повышения процентных ставок сейчас достаточно высоки. Вероятно, в сегменте ВДО имеет место легкая перегретость, связанная с общим позитивным сентиментом на рынках и стремлением инвесторов к повышенной доходности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.