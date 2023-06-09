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09 июня 2023 года 19:50

Рынок акций РФ на неделе прервал рост из-за геополитической напряженности

Рынок акций РФ на в первой декаде июня прервал многонедельный рост из-за возросшей геополитической напряженности, смешанных сигналов с внешних биржевых площадок и опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. Индекс Мосбиржи на неделе локально падал ниже 2630 пунктов, но затем смог отыграть рубеж 2700 пунктов на фоне ослабления рубля.

В период с 5 по 9 июня индекс Мосбиржи просел на 0,4% и составил 2708,04 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1032,29 пункта на фоне роста доллара до 82,65 руб./$1 (+1,15 рубля) и подешевевшей августовской нефти Brent до $76 за баррель (-0,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения в рамках фиксации прибыли игроками из-за геополитической напряженности, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и выросшую нефть (Brent превысила $77 за баррель) на решениях ОПЕК+ по квотам на добычу сырья. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2700 пунктов во главе с бумагами Polymetal (-6,5%) на корпоративных новостях, выросли акции ряда нефтяников. Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали без новостей "префы" банка "Санкт-Петербург" (+40,1%).

Минобороны РФ заявило в понедельник, что российские войска сдерживали наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск не увенчались успехом, к утру 5 июня он был отброшен на исходные позиции.

CEO Polymetal Виталий Несис и CFO Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в подпавшем под санкции АО "Полиметалл" и его дочерних компаниях. Павел Данилин, исполнительный вице-президент по стратегическому развитию, покинул компанию, сообщил Polymetal.

Совет директоров "Русала" (-0,6%) рекомендовал собранию акционеров компании не распределять прибыль по итогам 2022 года и не выплачивать дивиденды. Компания ранее выплатила промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Нефть подросла после решения стран ОПЕК+ снизить уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн б/с (до 40,46 млн б/с). Государства, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год. Саудовская Аравия сообщила, что уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

Во вторник коррекция рынка акций РФ, вызванная негативным внешним фоном и геополитической напряженностью, обошлась малой кровью: индекс Мосбиржи к закрытию торгов смог отыграть большую часть потерь благодаря ослаблению рубля и росту бумаг финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+3,3%) на фоне улучшения прогнозов компании по продажам в текущем году. Аутсайдерами выступили упавшие бумаги "Юнипро" (-5,4%) из-за рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась в ночь на вторник из-за обрушения одной опоры, произошло затопление населенных пунктов по обе стороны Днепра. Кремль заявил, что диверсия на Каховской ГЭС связана с неудачным наступлением вооруженных сил Украины, а также с попыткой лишить Крым воды.

Индекс Мосбиржи завершил день выше 2680 пунктов после утреннего провала ниже 2630 пунктов. Ozon повысил прогноз по росту GMV (Gross Merchandise Value, валовая стоимость проданного товара) на 2023 год с 60% до 70%.

Резервный банк Австралии (RBA) неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 4,1% годовых - максимума с начала 2012 года). Потребительские цены в стране в I квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.

Нефть Brent локально падала ниже $75 за баррель на опасениях в отношении перспектив американской экономики.

В среду рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне отскока нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей оставалась геополитическая напряженность. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2700 пунктов во главе с расписками Ozon (+6,8%), обновившими максимум с января 2022 года. Во "втором эшелоне" вновь раллировали "префы" банка "Санкт-Петербург" (+40%) на фоне известий о повышении рейтинга банка агентством АКРА со "стабильным" прогнозом.

ВТБ (+2,1%) в апреле получил чистую прибыль по МСФО в размере 61,8 млрд рублей, за первые четыре месяца года - 208,5 млрд рублей, сообщил банк. Всего ВТБ в 2023 году прогнозирует чистую прибыль по МСФО в диапазоне от 327 млрд до 400 млрд рублей.

Подорожали "префы" ПАО "Лензолото" (+4,7%, до 3020 рублей) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить за 2022 год 131 рубль на привилегированные акции (на общую сумму 45,5 млн рублей, отсечка реестра 13 июля) и не выплачивать дивиденды на обыкновенные бумаги. Ранее "Лензолото" выплатило 3508 рублей на обыкновенные акции за 9 месяцев 2022 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (общая сумма выплат составила около 4 млрд рублей).

Советы директоров "Русснефти" (-1,9%) и "Объединенной вагонной компании" (-2,1%) рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Совет директоров ПАО "КАМАЗ" (-1,6%, до 187 рублей) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию (отсечка реестра 11 июля).

Нефть Brent отскочила выше $77 за баррель, получив поддержку от статистики о сокращении запасов в США неделей ранее (запасы нефти уменьшились на 452 тыс. баррелей, при прогнозах роста на 1,5 млн).

В четверг рынок акций РФ подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и некоторого ослабления геополитической напряженности; индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2710 пунктам во главе с акциями "Яндекса" (+5%), подогретыми корпоративными новостями.

Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" на решение о делистинге, сообщила компания. При этом приостановка торгов, вступившая в силу 28 февраля 2022 года, сохранится. Положительное решение, в частности, обусловлено тем, что "Яндекс" к концу года должен успешно реализовать реструктуризацию, которая предусматривает разделение бизнесов на российский и международный.

Рост ВВП Японии в I квартале был пересмотрен с повышением до 2,7% с 1,6% в годовом выражении. Нефть Brent вновь упала ниже $75 за баррель после публикации слабых данных по рынку труда США и на фоне слухов, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки (впоследствии власти стран эти слухи опровергли).

Во "втором эшелоне" продолжилось ралли "префов" банка "Санкт-Петербург" (+40%) без новостей, подогрев спрос на бумаги других банков - "Уралсиба" (+22,5%), банка "Кузнецкий" (+20,5%), Росдорбанка (+6,9%). Выросли бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+6,3%) на фоне рекомендаций по дивидендам (планируется выплатить 0,798 рубля на акцию, доходность составит около 9%).

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, внутренних корпоративных новостей и ожидаемом решении Банка России оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Индекс МосБиржи закрепился выше 2700 пунктов.

Среди лидеров роста оказались "префы" "Сургутнефтегаза" (+4,7%) на новостях о "кубышке" компании (ликвидные активы, по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках), которая по итогам 2022 года достигла 4,29 трлн рублей. Как следует из отчетности компании, показатель вырос по сравнению с 4,13 трлн рублей в 2021 году.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год упала в 8,4 раза и составила 60,73 млрд рублей (против 513,2 млрд рублей в 2021 году). Выручка компании выросла на 23,5%, до 2,333 трлн рублей.

Сбербанк (-0,1%) в мае получил 118,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, в январе-мае чистая прибыль достигла 589 млрд руб., сообщил банк.

В период со 5 по 9 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Московской биржи хуже рынка выглядели бумаги Polymetal (-13%), "ФСК-Россети" (-8%), ПАО "Россети Московский регион" (-7%); лучше рынка оказались акции "Русснефти" (+10%), "Мосэнерго" (+8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+8%).

Динамику рынка акций РФ на следующей укороченной торговой неделе (12 июня празднуется день России) по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. Влияние на общую расстановку сил на мировых площадках могут оказать решения по ключевым ставкам Федрезерва США 14 июня и Европейского ЦБ 15 июня. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2650-2760 пунктов, для индекса РТС - 1000-1070 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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