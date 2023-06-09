Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек, выросли "префы" Сургутнефтегаза и упал Polymetal

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых и нефтяных площадок; реакция на ожидаемое решение Банка России не менять ключевую ставку оказалась нейтральной, хотя регулятор дал сигнал на ее возможное увеличение в июле из-за инфляционных рисков. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2700 пунктов, лидерами роста среди индексных бумаг выступили "префы" "Сургутнефтегаза" (+4,7%) на фоне новостей о размере денежных накоплений компании, просели бумаги Polymetal (-5,1%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2708,04 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1032,29 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 82,65 рубля (+0,05 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС просели на 0,4-1,8%, доллар вырос на 1,15 рубля.

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, отметив, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. По оценке регулятора, на среднесрочном горизонте баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных, поэтому ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%. При этом ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 4,5-6,5%.

Банк России рассматривает разные варианты обмена активами инвесторов, которые заморожены в России и ЕС, считает это возможным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В принципе мы считаем, что обмен замороженных активов может быть, но именно в рамках обмена. Потому что пока с обеих сторон активы заморожены, они не конфискованы", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Ранее, на конференции НАУФОР в середине мая, Набиуллина говорила, что перспектив "тотального обмена" заблокированными активами с недружественными странами в ближайшее время не видно, это политический вопрос.

Подешевели в пятницу акции Polymetal (-5,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в мае получил 118,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, в январе-мае чистая прибыль достигла 589 млрд руб., сообщил банк.

"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли на 4,7% (до 34,96 рубля), обыкновенные бумаги прибавили в цене 0,2%.

Рынок позитивно отреагировал на вышедший отчет "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год, где содержится информация о "кубышке" компании (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках) - ее объем вырос до 4,29 трлн рублей по сравнению с 4,13 трлн рублей в 2021 году.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей против 513,2 млрд рублей в 2021 году (падение в 8,4 раза - прим. ИФ), говорится в материалах компании. Выручка компании выросла на 23,5%, до 2,333 трлн рублей. Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидали существенного роста показателей выручки компании, однако расходились в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 млрд до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке".

Также подорожали в пятницу акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций завершил неделю нейтральной динамикой. Просадка цен на нефть была оперативно выкуплена, слабость рубля поддерживала котировки бумаг экспортеров. Среди лидеров торгов в пятницу выступили "префы" "Сургутнефтегаза" - инвесторам понравилась опубликованная финансовая отчетность компании за 2022 год, в которой был отражен рост "денежной подушки" компании.

Сдерживало покупателей, по его словам, приближение длинных выходных - в пятницу многие инвесторы обычно проявляют осторожность, откладывая активные торговые действия на начало следующей недели. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений - это в целом нейтральное решение для рынка акций. Теперь инвесторы готовятся к важным событиям следующей недели - публикации майского индекса потребительских цен США во вторник и заседанию ФРС в среду. Как ожидается, американский регулятор сохранит ставки на текущем уровне. Кроме того, во вторник ОПЕК представит ежемесячный отчет. Будет опубликован июньский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW. Бахтин прогнозирует индекс МосБиржи на 13 июня на уровне 2650-2750 пунктов.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также отмечает, что на неделе картина в индексе МосБиржи мало чем изменилась - он продолжает консолидироваться в боковом тренде вблизи годового максимума. Полученные дивиденды поддерживали рынок акций, однако не обеспечивали его полноценного роста. Это связано с отсутствием значимых положительных новостей для ускорения подъема.

Снижение акций металлургов на неделе обусловлено отсутствием дивидендных выплат, а также низкими ценами на сырье, считает Кравченко Отдельные металлы торгуются на минимумах 2023 года. Среди отдельных бумаг на неделе сильно смотрелся "Яндекс", показавший рост более чем на 6% на новостях об отмене решения Nasdaq о делистинге акций с биржи. Разочарованием недели стали "Полюс" и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) - советы директоров компаний рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год. Однако акции "Самолета" быстро отыграли потери из-за объявленного ранее обратного выкупа, отмечает эксперт.

На рынках сохраняется неопределенность, связанная с предстоящим заседанием Федрезерва 14 июня. Инвесторы ждут перерыва в повышении процентной ставки. Однако, учитывая статистику по инфляции, ФРС может пересмотреть свою позицию и удивить рынки, повысив ставку, считает Кравченко.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил рост расписок Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,5%) после сообщения о сохранении листинга на бирже Nasdaq. "Это хорошая новость для зарубежных акционеров платежного сервиса, поскольку это избавляет их от необходимости решать вопрос о том, как и где продать акции. Также решение руководства американской биржи обрадовало и российских акционеров, воспринявших это как сигнал об ослаблении санкционных рисков для эмитента", - считает аналитик.

Акции "Сургутнефтегаза" выросли после публикации отчетности по РСБУ за 2022 год, показавшей рост выручки на 24% г/г и прибыли от продаж на 33% г/г, при увеличении "денежной подушки" эмитента. В аутсайдерах в связи с кардинальными изменениями в составе руководства и предстоящей сменой юрисдикции, усиливающей неопределенность вокруг компании, оказались акции Polymetal, добавил он.

Нефть вечером в пятницу не оставляет попыток скорректироваться вверх, чему могли способствовать новости о жестких заявлениях Саудовской Аравии в адрес США. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 13 июня предполагает продолжение колебаний в интервале 2650-2750 пунктов, считает Чернов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рост акций "Аэрофлота" связан с публикацией данных по авиаперевозкам в мае: компания увеличила объем перевозок пассажиров на 35,9%, до 3,7 млн человек. Рост на внутренних линиях составляет 18,4%. Цифры вполне логичные, так как в прошлом году компания резко снизила объемы перевозки на фоне санкционных действий в Европе и США, а также снижения внутреннего трафика. Тем не менее, прирост относительно мая 2021 года также имеется и составляет 3,9%, отмечает аналитик.

Нефть, по словам Кочеткова, делает попытки восстановления после провала днем ранее, когда на рынке ходили слухи о ядерной сделке между Ираном и США.

"Обе стороны опровергли какой-либо прогресс в данной сфере, и нефтяные трейдеры вернулись к главной идее дополнительного сокращения производства Саудовской Аравией с июля на 1 млн б/с. Также стало известно, что в ответ на американские угрозы применить антимонопольное законодательство против Эр-Рияда и ОПЕК Саудовская Аравия обещала, по неофициальным каналам, крайне тяжелые экономические последствия для самих США. Рост котировок немного сдерживается статистикой из Китая, где дефляция цен производителей ускорилась в мае до 4,6% с апрельских 3,6%. Многие рассматривают данные цифры в качестве свидетельства слабого экономического роста. Однако низкая инфляция также повышает вероятность стимулов, включая снижение ставки Народного Банка", - отмечает Кочетков.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 0,01-0,4%), "плюсуют" Штаты (индексы растут на 0,4-0,7% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу вышли в "плюс". Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $76,01 за баррель (+0,1% и -1,3% накануне), июльская цена WTI - $71,22 за баррель (-0,1% и -1,7% в четверг).

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает Trading Economics. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+17,2% и +25,3% "префы"), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+9,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,1%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+6,2%), расписки Qiwi (+4,5%).

Qiwi представила план по реструктуризации бизнеса на заседании комиссии Nasdaq. Биржа удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге при условии выполнения компанией ряда условий, в частности, разделение бизнеса на международный и российский сегменты, сообщила группа. Международный бизнес войдет в Qiwi, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и Московской бирже, российский бизнес будет консолидирован в АО "Киви".

Акционеры ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+1,2%) в пятницу утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,01121 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов закроется 23 июня.

Акционеры ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+0,7%) на годовом собрании в пятницу приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 0,00204 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Отсечка реестра под дивиденды также 23 июня.

Подешевели акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-7,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-5,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,4%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,24 млрд рублей (из них 5,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,12 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 2,88 млрд рублей на акции "Газпрома").