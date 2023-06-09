Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне ожиданий участниками рынка активного размещения Минфином США новых выпусков после увеличения потолка госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после уверенного роста неделей ранее, вызванного позитивными новостями о повышении потолка госдолга США, в начале новой недели перешли к боковой динамике.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор остается выше этой отметки пять месяцев подряд.

Инфляционное давление в еврозоне остается сильным, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступая в Европарламенте в понедельник. Она указала на наличие признаков замедления базовой инфляции, но отметила, что еще слишком рано говорить о том, что темпы роста цен достигли пиковых значений. "Последние имеющиеся данные свидетельствуют о том, что показатели базового инфляционного давления остаются высокими, и хотя некоторые из них демонстрируют признаки замедления, нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла своего пика", - заявила Лагард. По ее словам, ЕЦБ доведет "процентные ставки до уровней, достаточно ограничительных для достижения возврата инфляции к среднесрочной цели в 2%, и будет удерживать их на этих уровнях столько времени, сколько потребуется".

Согласно предварительным данным, потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с 7% в апреле. Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) замедлился в прошлом месяце до 5,3% с 5,6% в апреле.

Лагард также заявила, что экономический "рост в еврозоне практически остановился в начале этого года". "Внутренний спрос, особенно потребительские расходы, остается слабым. Индикаторы делового и потребительского доверия указывают на слабую активность во втором квартале", - сказала она. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в мае опустился до 96,5 пункта по сравнению с 99 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень с ноября 2022 года.

Во вторник цены отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на сформировавшуюся тенденцию к снижению котировок американских казначейских обязательств.

Расстановка сил как на мировых долговых рынках, которые продолжили снижаться, так и в секторе российских еврооблигаций, который сохранил стабильность, в середине недели не изменилась. Министерство финансов США после урегулирования вопроса относительно лимита государственных заимствований будет пополнять свой запас денежных средств за счет активного выпуска госбумаг, что окажет негативное давление на банки, полагают аналитики. По оценкам JPMorgan, до конца 2023 года Вашингтону потребуется привлечь $1,1 трлн за счет эмиссии краткосрочных бумаг, а в течение следующих четырех месяцев нетто-объем размещения составит $850 млрд.

Объем денежных средств у Минфина США к началу июня упал до самого низкого уровня с 2017 года. Значительные масштабы эмиссии бондов вызовут рост доходностей гособлигаций, что будет способствовать оттоку средств с банковских депозитов, пишет Financial Times. Доходность госбумаг уже начала расти в ожидании увеличения предложения. Это усиливает давление на депозиты, объем которых и так уже сократился в этом году, поскольку повышение процентных ставок и банкротства региональных банков подтолкнули вкладчиков к поиску альтернатив с более высокой доходностью.

"У нас серьезный дефицит бюджета. И еще у нас ужесточение денежно-кредитной политики. Если вдобавок будет поток выпуска госбумаг, у нас, вероятно, будет турбулентность на рынке гособязательств в ближайшие месяцы", - считает главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.

При этом дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% относительно предыдущего месяца - до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд, а не $64,2 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,2 млрд с объявленного прежде мартовского уровня.

Котировки US Treasuries в четверг продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции после снижения в предыдущие два дня. Глобальные инвесторы находились в режиме ожидания и не предпринимали активных действий в ожидании заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. При этом после публикации новой порции статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на июньском заседании, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В последний день недели в отсутствие публикаций каких-либо важных макроэкономических показателей в США снижение цен US Treasuries возобновилось, в то время как котировки отечественных евробондов продолжили демонстрировать боковую динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,1% - до 63,5% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 9,92% годовых); самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,05%, подешевев до 43,34% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 12,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 0,1% - до 69,01% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,85% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,9% - до 45,9% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 34,2% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились на 0,05% и составили 46,2% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 26,87% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за пять дней на 1,05%, до 42,71% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов и составила 22,05% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,78%, до 89,04% от номинала (его доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 47,64% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за неделю всего на 0,03%, составив 65,91% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному заседанию ФРС США (13-14 июня) и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.