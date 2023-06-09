Возможно укрепление рубля до 75 руб./$1 во 2П23 - Инвестбанк Синара

Возможно укрепление рубля до 75 руб./$1 во II полугодии 2023 года, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Ослабление российской валюты связано с низкой активностью экспортеров на открытом рынке и налоговыми и дивидендными платежами с рублевых внебиржевых счетов, - пишет эксперт. - Мы отмечаем и продолжающийся выкуп предприятий нерезидентов, который также оказывает давление на курс российской валюты. Впрочем, мы считаем, что укрепление рубля до 75 руб./$1 возможно во 2П23".

Аналитик полагает, что объем валютных операций на открытом рынке будет расти. В июле экспортеры уплатят в бюджет НДД за 2К23 в сумме 0,3 трлн руб. Цена Urals будет увеличиваться при сужении дисконта к Brent.

"Что касается цены Brent, мы ожидаем ее роста во 2П23 до $100/барр. в силу 1) сокращения предложения ОПЕК+; 2) высокого сезона, увеличения объема авиа- и автоперевозок; 3) роста потребления в Китае; 4) пополнения резервов США. Во 2П23 цены на нефть должны вырасти и, по нашему мнению, повлиять на рубль, тогда курс российской валюты в этот период выйдет на наш целевой уровень 75 руб./$1", - прогнозирует Коныгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.