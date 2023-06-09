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09 июня 2023 года 18:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 285 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 285 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 225 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на отчет банка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года: чистая прибыль банка составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб. "С технической точки зрения бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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