.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем почти не меняется к основным валютам на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
 
Экономика РФ сейчас не находится в фазе перегрева, но такие риски есть - глава ЦБ
Экономика РФ сейчас не находится в фазе перегрева, но в ЦБ видят такие риски, им надо уделять внимание, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он оставил неизменной ключевую...
 
Список трудноизвлекаемых запасов нефти расширят
Межведомственная рабочая группа, созданная по инициативе Минприроды, предложила расширить критерии отнесения залежей углеводородов к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ) в новом проекте классификатора. Об этом говорится в докладе Роснедр. С ним...
 
В Госдуме подготовят новый законопроект об апартаментах
Новый законопроект об апартаментах планируют подготовить депутаты Госдумы. В ныне существующем не прописан ряд важных моментов. В апартаментах живут миллионы людей, но сейчас они находятся в правовом вакууме, отметила зампред Комитета Госдумы по...
 
09 июня 2023 года 15:40

Рубль днем почти не меняется к основным валютам на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Москва. 9 июня. Доллар США и евро демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на Московской бирже в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне ожидаемого решения Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне.

Курс доллара США составил 82,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 83 руб. впервые с 7 апреля. Евро стоил 89,06 руб./EUR1, подешевев на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,75 копейки - до 85,54 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,3 копейки - до 11,56 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется в основных валютных парах днем в пятницу после того, как совет директоров Банка России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В сообщении регулятора говорится, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,5% и "жесткого" сигнал от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), ряд экономистов допускали ужесточение риторики ЦБ.

ЦБ допускает в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает регулятор.

ЦБ в пресс-релизе поясняет, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. В то же время экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Все это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса.

Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных, констатирует Центробанк.

В 15:00 МСК началась традиционная пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина, курирующего ДКП.

"9 июня Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Решение совпало с нашим базовым прогнозом и с ожиданиями рынка. Вместе с тем, сигнал регулятора был ужесточен - теперь "в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", тогда как в прежних формулировках ЦБ говорил, что "на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее". На наш взгляд, новая формулировка увеличивает вероятность решения о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 21 июля", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, ужесточив сигнал о ее возможном увеличении в будущем. Банк России отмечает ускорение инфляции, общий рост проинфляционных рисков и допускает вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для ее стабилизации вблизи 4% в 2024 году и далее. Но это не значит, что будущая траектория ключевой ставки предопределена. На наш взгляд нужно следить за фактическими данными по инфляции и изменением инфляционных ожиданий со стороны населения и компаний. Мы ожидаем сдержанной реакции на рынке, так как вероятность повышения ставки возросла, но осталась в рамках ожиданий", - говорит аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Мы полагаем, что уже на следующем заседании 21 июля Банк России начнет цикл повышения ключевой ставки и поднимет ее на 25 б.п., до 7,75%. Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЦБ в этом году поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%. Сегодняшнее решение Банка России, на наш взгляд, в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет значимого влияния на курс рубля, депозитные и кредитные ставки в экономике. Денежно-кредитные условия остаются нейтральными, т.е. не стимулируют и не ограничивают экономический рост", - подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Чрезмерная волатильность курса рубля увеличивает инфляционные ожидания, важно избегать этого, в частности, Россия расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами, заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах Евразийского конгресса, комментируя вопрос об ослаблении рубля и влиянии на экономику. "Важно избегать чрезмерной волатильности курса, так как это повышает инфляционные ожидания", - сказал министр.

Решетников подчеркнул, что "с точки зрения экономики важен сбалансированный курс рубля". "При слишком крепком курсе недополучают доходы экспортно ориентированные отрасли, что сказывается на бюджете. Кроме того, снижается конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке по сравнению с импортом. С другой стороны, при высоком курсе растут цены на импорт, и возникают препятствия для инвестиций, так как в них, как правило, высока доля импорта", - отметил министр.

По его словам, Россия сейчас расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами. "Например, удельный вес нацвалют стран ЕАЭС во взаиморасчетах вырос до порядка 82%. В рамках БРИКС скоро приблизимся к 50% расчетов в национальных валютах", - сообщил Решетников.

Цены на нефть перешли к росту в пятницу днем. Рынок оценивает среднесрочные перспективы китайской экономики.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $76,22 баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,28%, до $71,48 за баррель.

Рост экономики КНР будет "относительно высоким" во втором квартале, заявил глава Народного банка Китая И Ган на встрече с группой предпринимателей и банкиров в Шанхае.

На ежегодной законодательной сессии в марте руководство страны установило на этот год цель по росту ВВП на уровне примерно 5%. Большинство экономистов по-прежнему считают, что КНР выполнит эту задачу.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,49% и 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 июня 2023 года 17:50
ИСПРАВЛЕНО: Вероятность повышения ставки ЦБ РФ в июле 2023г выросла - Инвестбанк Синара
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания регулятора в июле 2023 года выросла, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "ЦБ РФ по итогам заседания 9 июня принял решение оставить ключевую ставку без изменения - на уровне 7,50%, как и...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 17:23
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 307 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Монастыршина. "Сбербанк представил отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года. Прибыль за май составила...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 17:08
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 8% к концу 2023г - SberCIB
Банк России, скорее всего, постепенно готовится к подъему ставки во 2П23, к концу текущего года возможно ее повышение до 8% годовых, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Как и ожидалось, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, несколько ужесточив при этом тон...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:45
Инвестбанк Синара рекомендует держать акции Tesla с прогнозной ценой $130
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре экспертов. "Вслед за конкурентом (Ford Motor) партнерское соглашение с Tesla об использовании зарядных сетей и технологий заключила и General Motors, которая с 2025...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:20
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку "префов" Сургутнефтегаза
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. "Сургутнефтегаз" выпустил сильные результаты по итогам 2022 года по РСБУ за счет высоких цен на нефть в отчетном периоде. Самым главным аспектом...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:01
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк снова демонстрирует сильные результаты (отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года) и укрепляет уверенность инвесторов в том, что по итогу текущего года банк может...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:41
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $42,9
eedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Илья Зубков указывает на следующие ключевые аргументы в...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:21
Индекс Мосбиржи пока сохраняет "бычий" настрой - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи пока сохраняет "бычий" настрой и может уйти выше 2750 пунктов на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии других негативных фундаментальных факторов, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:01
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций и "держать" - для "префов" Сургутнефтегаза
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "держать" - для его "префов" с целевой ценой 24 руб. (-6%) и 37 руб. (+12%) за штуку соответственно, сообщается на портале БКС Экспресс. "Сургутнефтегаз" опубликовал финансовые результаты...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 14:41
Потенциал роста акций Сбербанка составляет 15% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста акций Сбербанка составляет 15% от текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяиновой. "Крупнейший банк страны представил результаты за май и 5 месяцев 2023 года. Почти по всем показателям есть рост год к году. Однако по чистой прибыли...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 14:15
Решение ЦБР сохранить ставку на уровне 7,5% не окажет значимого влияния на курс рубля - Совкомбанк
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых не окажет значимого влияния на курс рубля, а также на депозитные и кредитные ставки в экономике, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 13:51
"Префы" Сургутнефтегаза остаются защитным инструментом в условиях ослабления курса рубля - ВТБ Мои Инвестиции
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" сохраняют роль защитного инструмента в условиях ослабления курса рубля, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции. "Отчетность компании показала, что денежная "кубышка" продолжает расти, - отмечается в комментарии. - На конец 2022 года её оценка - 4,3 трлн руб....    читать дальше
.
09 июня 2023 года 13:27
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевыми ценами на конец 2023 года на уровнях 265,6 руб. и 252,3 руб. соответственно на фоне опубликованного отчета банка по РСБУ за январь-май 2023 года, сообщается в комментарии...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 13:04
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций ФосАгро до уровня "по рынку"
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "ФосАгро" до уровня "по рынку" и целевую цену - с 7514 тыс. до 6343 тыс. за штуку, отмечается в обзоре банка. "Мы понизили рекомендацию и целевую цену по акциям "ФосАгро" по достижении нашей прогнозной цены и потенциала роста и совокупной доходности для...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 12:41
"Префы" Сургутнефтегаза интересны для покупки - "Солид Брокер"
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны для покупки, считают аналитики "Солид Брокер". "Сургутнефтегаз" - один из главных бенефициаров слабого рубля - опубликовал отчетность за 2022 год, - отмечается в комментарии. - Как мы и предполагали, большая часть "кубышки" была сохранена, правда...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.