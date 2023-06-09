Рубль днем почти не меняется к основным валютам на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Москва. 9 июня. Доллар США и евро демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на Московской бирже в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне ожидаемого решения Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне.

Курс доллара США составил 82,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 83 руб. впервые с 7 апреля. Евро стоил 89,06 руб./EUR1, подешевев на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,75 копейки - до 85,54 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,3 копейки - до 11,56 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется в основных валютных парах днем в пятницу после того, как совет директоров Банка России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В сообщении регулятора говорится, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,5% и "жесткого" сигнал от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), ряд экономистов допускали ужесточение риторики ЦБ.

ЦБ допускает в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает регулятор.

ЦБ в пресс-релизе поясняет, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. В то же время экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Все это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса.

Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных, констатирует Центробанк.

В 15:00 МСК началась традиционная пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина, курирующего ДКП.

"9 июня Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Решение совпало с нашим базовым прогнозом и с ожиданиями рынка. Вместе с тем, сигнал регулятора был ужесточен - теперь "в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", тогда как в прежних формулировках ЦБ говорил, что "на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее". На наш взгляд, новая формулировка увеличивает вероятность решения о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 21 июля", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, ужесточив сигнал о ее возможном увеличении в будущем. Банк России отмечает ускорение инфляции, общий рост проинфляционных рисков и допускает вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для ее стабилизации вблизи 4% в 2024 году и далее. Но это не значит, что будущая траектория ключевой ставки предопределена. На наш взгляд нужно следить за фактическими данными по инфляции и изменением инфляционных ожиданий со стороны населения и компаний. Мы ожидаем сдержанной реакции на рынке, так как вероятность повышения ставки возросла, но осталась в рамках ожиданий", - говорит аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Мы полагаем, что уже на следующем заседании 21 июля Банк России начнет цикл повышения ключевой ставки и поднимет ее на 25 б.п., до 7,75%. Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЦБ в этом году поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%. Сегодняшнее решение Банка России, на наш взгляд, в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет значимого влияния на курс рубля, депозитные и кредитные ставки в экономике. Денежно-кредитные условия остаются нейтральными, т.е. не стимулируют и не ограничивают экономический рост", - подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Чрезмерная волатильность курса рубля увеличивает инфляционные ожидания, важно избегать этого, в частности, Россия расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами, заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах Евразийского конгресса, комментируя вопрос об ослаблении рубля и влиянии на экономику. "Важно избегать чрезмерной волатильности курса, так как это повышает инфляционные ожидания", - сказал министр.

Решетников подчеркнул, что "с точки зрения экономики важен сбалансированный курс рубля". "При слишком крепком курсе недополучают доходы экспортно ориентированные отрасли, что сказывается на бюджете. Кроме того, снижается конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке по сравнению с импортом. С другой стороны, при высоком курсе растут цены на импорт, и возникают препятствия для инвестиций, так как в них, как правило, высока доля импорта", - отметил министр.

По его словам, Россия сейчас расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами. "Например, удельный вес нацвалют стран ЕАЭС во взаиморасчетах вырос до порядка 82%. В рамках БРИКС скоро приблизимся к 50% расчетов в национальных валютах", - сообщил Решетников.

Цены на нефть перешли к росту в пятницу днем. Рынок оценивает среднесрочные перспективы китайской экономики.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $76,22 баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,28%, до $71,48 за баррель.

Рост экономики КНР будет "относительно высоким" во втором квартале, заявил глава Народного банка Китая И Ган на встрече с группой предпринимателей и банкиров в Шанхае.

На ежегодной законодательной сессии в марте руководство страны установило на этот год цель по росту ВВП на уровне примерно 5%. Большинство экономистов по-прежнему считают, что КНР выполнит эту задачу.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,49% и 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.