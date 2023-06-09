ИСПРАВЛЕНО: Вероятность повышения ставки ЦБ РФ в июле 2023г выросла - Инвестбанк Синара

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания регулятора в июле 2023 года выросла, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"ЦБ РФ по итогам заседания 9 июня принял решение оставить ключевую ставку без изменения - на уровне 7,50%, как и ожидало большинство аналитиков. Поменялся же тон комментария, сигнализируя о повышении ставки на следующих заседаниях. Регулятор остался при своих прежних прогнозах, и это тоже говорит о том, что рынку необходимо готовиться к скорому ужесточению политики. Мы по-прежнему считаем, что в 2023 году ставка достигнет 8%, а ее первое повышение может пройти в июле", - отмечает эксперт в обзоре.

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