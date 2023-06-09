Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $42,9

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Илья Зубков указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- Масштабное обновление пайплайна эмитента во втором полугодии;

- Перспектива войти в число бенефициаров перетока средств в защитные активы;

- Достаточно низкие форвардные оценки (текущий P/E NTM 11,4 соответствует доковидным минимумам, а EV/EBITDA NTM 9,7 стремится вернуться к соответствию с уровнями S&P 500 (12,9 в текущий момент)).

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