"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций и "держать" - для "префов" Сургутнефтегаза

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "держать" - для его "префов" с целевой ценой 24 руб. (-6%) и 37 руб. (+12%) за штуку соответственно, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Сургутнефтегаз" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2022 год. Главный вывод после публикации результатов - денежная "кубышка" компании не только не уменьшилась, но, наоборот, значительно выросла, а сюрприз на уровне чистой прибыли связан с нетипично большими неденежным валютным убытком по курсовым разницам. Мы ожидали слабой чистой прибыли ввиду неожиданно низких дивидендов по привилегированным акциям, объявленных пару недель назад, но мы не были уверены в ее размере. Прибыль должна была опуститься как минимум ниже нашего прогноза в $1,3 млрд, но могло быть и гораздо хуже. В итоге чистая денежная позиция компании в прошлом году действительно значительно выросла", - пишут аналитики "БКС МИ".

По их мнению, прогноз по дивидендам должен быть подтвержден. Если чувствительность к валютным колебаниям усилится, а не ослабнет, то дивидендная история "префов" "Сургутнефтегаза" не только сохранится, но и может быть усилена, полагают эксперты, но слабый прогноз по обыкновенным акциям не меняют.

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