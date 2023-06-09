"Префы" Сургутнефтегаза остаются защитным инструментом в условиях ослабления курса рубля - ВТБ Мои Инвестиции

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" сохраняют роль защитного инструмента в условиях ослабления курса рубля, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

"Отчетность компании показала, что денежная "кубышка" продолжает расти, - отмечается в комментарии. - На конец 2022 года её оценка - 4,3 трлн руб. или более $60 млрд в эквиваленте. Скорее всего "кубышка" остаётся в валюте. Об этом свидетельствуют как убытки от курсовых разниц, так и относительно небольшой рост процентных доходов (+29%). Если бы средства были размещены на рублёвых депозитах, в условиях высоких процентных ставок (8-20% годовых) это привело бы к кратному росту данной статьи. Кроме того, на операционном уровне компания очень хорошо отработала год - операционная прибыль оказалась выше ожиданий".

В связи с этим основные опасения инвесторов, связанные с сохранностью "кубышки", по мнению экспертов ВТБ Мои Инвестиции, снимаются.

"Префы" "Сургутнефтегаза" сохраняют свою историю защитного инструмента в условиях ослабления курса рубля, - полагают аналитики. - При сохранении USD/RUB на текущих значениях дивидендная доходность "префов" за 2023 год может составить 19% Ожидание щедрых выплат скорее всего приведёт к быстрой ликвидации ценового провала от 18 мая, восстановлению цены привилегированных акций выше 37 руб.".

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