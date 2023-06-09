Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста - Инвестбанк Синара

Котировки акций Сбербанка (P/BV 2023П на уровне 0,8 в настоящее время) обладают потенциалом роста, так как хорошие финансовые результаты эмитента по РСБУ (за пять месяцев 2023 года) и подтверждение комфортной позиции по капиталу должны способствовать их дальнейшей положительной переоценке, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Ольги Найденовой.

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