"БКС МИ" начал анализ Hasbro с рекомендацией "держать" для его акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение американского производителя игрушек Hasbro Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $61 за штуку на горизонте года, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

"Допускаем повышенный интерес к продукции эмитента с выходом новых фильмов по франшизам компании, что должно подстегнуть спрос на ее продукцию. Однако не самая лучшая для Hasbro ситуация в экономике продолжит оказывать давление на бизнес компании (в центре внимания находится долговая нагрузка, также есть риск снижения дивидендов; бумага торгуется с EV/S на уровне 2,1x), и существенного улучшения до IV квартала 2023 года мы не ждем", - отмечают аналитики.

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